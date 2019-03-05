Türkiye Kızak Federasyonu tarafından Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen ve dün başlayan 2019 Kulüpler Arası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası bugün de devam etti.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki yarışmalarda 30 ilden 220 sporcu mücadele etti. Şampiyonada küçükler kategorisinde kızlarda 9, erkeklerde 14 olmak üzere 23 sporcu mücadele etti. Kızlarda, Eylül Naz Tekin birinci, Zehra Rabiya Oksal ikinci, Cansu Temuren üçüncü oldu.

Erkeklerde ise Batuhan Titiz birinci, Metin Kağan Yaşar ikinci, Haktan Levent Yener üçüncü sırayı aldı.

Şampiyona, bugün yıldızlar kategorisinde yapılan yarışmalarla devam etti.

İHA