Sarıkamış için yola çıktılar

4. Sarıkamış Şehitlerini Anma Bisiklet Turu Ordu’dan başladı. Daha önce 2009, 2010 ve 2013 yıllarında gerçekleştirilen etkinlik öncesi Atilla Bisiklet Takımı’nda yer alan 12 sporcu, Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı.

Hazırlıklarını burada tamamlayan bisikletli grup, 7 etaptan (Ordu, Trabzon, Rize, Hopa, Artvin, Ardahan ve Kars) oluşan etkinlik için yola çıktı. Günde ortalama 110 kilometre yol katederek toplamda 650 kilometrelik parkur geçecek olan 12 kişilik bisiklet grubunun, 4 Ocak’ta Kars’a varıp, 5 Ocak’ta katılacakları resmi törenle, etaplarda topladıkları toprakları Sarıkamış’taki şehitliğe bırakacakları belirtildi.