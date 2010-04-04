Sarı Melekler ikinci bitirdi: 2-3
Indesit Bayanlar Avrupa Şampiyonlar Ligi final maçında Volley Bergamo karşısına çıkan Fenerbahçe Acıbadem, setlerde 2-0 geriye düştüğü maçı 2-2'ye getirerek final setine taşımayı başardı ancak son sette kazanan taraf İtalyan temsilcisi oldu ve temsilcimiz Avrupa ikincisi oldu.
Sarı-lacivertliler ilk iki seti 25 - 22 ve 25 - 21'lik skorlarla kaybetmesinin ardından 3. ve 4. setleri 25 - 22 ve 25 - 20 kazanarak durumu 2 - 2'ye getirmişti. 5 sete ise tutuk başlayan Fenerbahçe Acıbadem, bu seti 15 - 9 kaybedince şampiyonayı 2. olarak tamamladı. İtalyan ekip Volley Bergamo ise Avrupa şampiyonu oldu.
Karşılaşmanın skor tablosu böyle oluştu:
|Takımlar
|Setler
|1
|2
|3
|4
|5
|Toplam
|Fenerbahçe Acıbadem
|2
|22
|21
|25
|25
|9
|102
|Volley Bergamo
|3
|25
|25
|22
|20
|15
|107
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