Sarı Melekler ikinci bitirdi: 2-3

Indesit Bayanlar Avrupa Şampiyonlar Ligi final maçında Volley Bergamo karşısına çıkan Fenerbahçe Acıbadem, setlerde 2-0 geriye düştüğü maçı 2-2'ye getirerek final setine taşımayı başardı ancak son sette kazanan taraf İtalyan temsilcisi oldu ve temsilcimiz Avrupa ikincisi oldu.

04 Nisan 2010, Pazar 18:30
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Sarı Melekler ikinci bitirdi: 2-3

Sarı-lacivertliler ilk iki seti 25 - 22 ve 25 - 21'lik skorlarla kaybetmesinin ardından 3. ve 4. setleri 25 - 22 ve 25 - 20 kazanarak durumu 2 - 2'ye getirmişti. 5 sete ise tutuk başlayan Fenerbahçe Acıbadem, bu seti 15 - 9 kaybedince şampiyonayı 2. olarak tamamladı. İtalyan ekip Volley Bergamo ise Avrupa şampiyonu oldu.

Karşılaşmanın skor tablosu böyle oluştu:

Takımlar Setler 1 2 3 4 5 Toplam
Fenerbahçe Acıbadem  2 22 21 25 25 9 102
Volley Bergamo 3 25 25 22 20 15 107


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