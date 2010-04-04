Sarı Melekler ikinci bitirdi: 2-3

Sarı-lacivertliler ilk iki seti 25 - 22 ve 25 - 21'lik skorlarla kaybetmesinin ardından 3. ve 4. setleri 25 - 22 ve 25 - 20 kazanarak durumu 2 - 2'ye getirmişti. 5 sete ise tutuk başlayan Fenerbahçe Acıbadem, bu seti 15 - 9 kaybedince şampiyonayı 2. olarak tamamladı. İtalyan ekip Volley Bergamo ise Avrupa şampiyonu oldu.



Karşılaşmanın skor tablosu böyle oluştu:

Takımlar Setler 1 2 3 4 5 Toplam Fenerbahçe Acıbadem 2 22 21 25 25 9 102 Volley Bergamo 3 25 25 22 20 15 107





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