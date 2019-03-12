'Sarı Melekler' grubu 2. bitirdi

Çukurova Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanan maçta Gaziantep Temsilcisi Merinos ile grup liderliği için karşı karşıya gelen Sarı Melekler ilk 2 seti 25-22/25-15’lik sonuçlarla önde bitirmesine rağmen 3. ve 4. setleri 21-25/21-25 ve final setini de 14-16 kaybederek rakibine 3-2 mağlup oldu ve grubunu 6 puanla 2. sırada bitirdi.

Yarı final etabında oynanan son maçların ardından Sarı Meleklerin final etabında karşılaşacağı rakipleri de belli oldu. 18-19-20 Mart tarihlerinde Mersin’in ev sahipliğinde Toroslar Spor Salonu’nda oynanacak final etabında Alaşehir Belediyespor, Çanakkale Temsilcisi Kale 1957 Spor, Bilecik Temsilcisi Bozüyük Belediye İdman Yurdu ve Ankara Temsilcisi Karayolları ile 1. Lige çıkma mücadelesi verecek. Toplamda 8 takımın 4'erli 2 grupta yer alacağı ve gruplarında ilk 2 sırayı alacak toplamda 4 takımın TVF 1. Lige yükseleceği final etabı müsabakalarının maç programı önümüzdeki günlerde TVF tarafından duyurulacak.

Başkan Özdemir: “Kupayı Alaşehir’e getireceğiz”

Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Alaşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Derman Özdemir, "Takımımız Adana’da ilçemizi en iyi şekilde temsil ederek ve çok başarılı sonuçlar alarak adını finale yazdırdı. Fakat daha işimiz bitmedi ve şampiyonluk yolunda önümüzde son bir dönemeç kaldı. Bütün sezon boyunca çok emek harcayan takımımız bu son dönemeci de geçip o kupayı Alaşehir’e getirecekler. Bizde bu kupayı bizlerin her zaman yanında olan Belediye Başkanımız Ali Uçak’a ve tüm Alaşehir halkına armağan edeceğiz. Bu konuda teknik ekibimize ve sporcularımıza güvenimiz her zamanki gibi tam.” dedi.

İHA