Misli.com Sultanlar Ligi’nde ilk yarının son haftasında Fenerbahçe ile THY arasında oynanan maçta müthiş bir çekişme yaşandı. Fenerbahçe Opet, zorlu deplasmanda Türk Hava Yolları karşısında 2-0 geriden gelerek 3- 2'lik skorla zafere gitti.

Bu sonuçla Kanarya 13. maçında 10. galibiyetini aldı, 30 puanla ilk yarıyı 3. sırada bitirdi. 29 sayıyla maçın en skoreri olan Fedorovtseva önderliğindeki Sarı-Lacivertliler 3. setten itibar etkili hücumlarına başladı ve bu bölümü 25-16 rahat alarak durumu 2-1 getirdi.

En zorlusu 4. setti. THY zafere gitmek isterken Kanarya bırakmadı ve maçı karar setine taşıdı. Fenerbahçe Cristiana ve Fedorovtseva'yla 5. sette de farka giderek galibiyete ulaştı.