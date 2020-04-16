Baklagil ailesinin bir üyesi olan nohut ile leblebi yapılmaktadır. Bütün yiyecek ve içeceklerle uyumlu olan sarı leblebi, pratik ve lezzetli bir atıştırmalıktır. Nohuttan leblebi yapılması için ısıtılması veya bir fırında kavrulması gerekmektedir. Zengin bir vitamin ve mineral kaynağı olan sarı leblebi, sindirimi iyileştirmektedir. Çeşitli hastalıkların riskini azaltmak için sarı leblebi tüketilmelidir.

Sarı leblebi besin değerleri

Karbonhidrat, protein, potasyum, fosfor, B vitaminleri ve lif içeriği olarak zengin olan sarı leblebi, bağırsak hareketleri hızlandırmaktadır. Farklı baharatlar ile harmanlanan sarı leblebi, karbonhidrat ihtiyacını karşılamak için iyi bir alternatiftir. Vejeteryan ve vegan olanların diyet listesinde bulunan sarı leblebide, az miktarda yağ bulunmaktadır.

Sarı leblebi kaç kalori?

Bir avuç leblebide yaklaşık 30 kalori vardır. Kalorisinin az olmasının yanı sıra tokluk hissinin oluşmasını sağlamaktadır. Gün boyunca tüm ara öğünlerde tercih edilebilen sarı leblebi, ekmeğe olan ihtiyacın azalmasında yardımcı olmaktadır. Sarı leblebi tüketenler, daha az abur cubur yemektedir. Hayvansal ürün tüketmeyenler, gönül rahatlığı ile sarı leblebi tüketebilmektedir.

Sarı leblebi faydaları

Etkileyici bir beslenme profiline sahip olan sarı leblebi, kas gücünün korunmasını sağlamaktadır. Lif açısından oldukça zengin olan sarı leblebi, cildin yenilenmesine yardımcı olmaktadır. Mide asidinden dolayı problem yaşayanların, sarı leblebi tüketmesi önerilmektedir. Mide özs uyunun emilmesine yardımcı olan sarı leblebi, gastrit ağrılarına iyi gelmektedir. Vücuttaki insülin miktarını düşüren sarı leblebi, diyabet riskini azaltmaktadır.

Leblebi nasıl yetiştirilir?

Leblebi birçok işlemden geçerek tüketime hazır hale getirilmektedir. Sarı leblebinin işleme girmeden önceki ilk hali nohuttur. Lezzetli bir sarı leblebi için nohutların iyi bir şekilde seçilmesi gerekmektedir. Kaliteli leblebi için nohutları uygun koşullarda yetiştirmek önemlidir. İç Anadolu Bölgesi'nde üretilen nohutlar, kaliteli sarı leblebilerin olmasını sağlamaktadır.

Leblebi seçerken nelere dikkat edilmelidir?

Kaliteli bir sarı leblebi yemek için leblebi seçimine önem gösterilmelidir. Sağlık ve lezzet açısından leblebinin taze olması lazımdır. Baharatlar ile tatlandırılan sarı leblebi, çok küçük olmamalıdır. Açık leblebilerde nem oranı fazla olduğundan, ambalajlı olanlar satın alınmalıdır. Nem ve sıcak hava ile temas eden sarı leblebi, güvelenme gibi sorunlar yaşatmaktadır.

Leblebi nelerle iyi gider?

Kuruyemiş olarak başlı başına lezzetli olan sarı leblebi, geleneksel içeceklere farklı bir aroma katmaktadır. Özellikle boza gibi içeceklerin tamamlayıcısı olarak görülen sarı leblebi, alkollü içeceklerle de iyi gitmektedir. Helva ve humus tariflerinde de kullanılan sarı leblebi, geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Kuruyemiş olarak tüketilen leblebinden daha farklı tatlar almak isteyenler, içeceklerin üzerine koymaktadır.

Çocuklar sarı leblebiyi kurabiye ve leblebi tozu olarak tüketmeyi sevmektedir. Leblebi ile farklı tarifler yapmak için rondo kullanılmaktadır. Damak zevkine göre hamur işlerinde leblebi kullanılabilmekte ve güzel bir lezzet elde edilmektedir. Sarı leblebiyi sadece kuruyemiş olarak keyifli bir atıştırmalık niyetine tüketmek de mümkündür.



