Sarı-lacivert şaka

İngiltere Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott’un sosyal medya üzerinden yaptığı 1 Nisan şakası büyük ilgi topladı.

02 Nisan 2019, Salı 09:08
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Sarı-lacivert şaka

Dominick Chilcott, Twitter hesabı üzerinden sarı-lacivert boyalı bir ev fotoğrafı paylaşıp, “Ankara’daki kültür mirası yetkilileri duymasın ama tuttuğum futbol takımının şerefine evimi yeniden boyattım” diye yazdı.

Ancak kısa süre sonra bir açıklama daha yapan İngiliz Büyükelçi, “Harika mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Ama biliyorsunuz bugün 1 Nisan, mümkün olsa gerçekten rezidansımı böyle boyatırım ama Londra izin vermez. Umarım fotoğrafı beğenmişsinizdir ve tabi ki #FenerOl kampanyasına destek vereceğim” dedi.

(Milliyet)

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