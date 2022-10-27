Galatasaray - Alanyaspor mücadelesi öncesi Galatasaraylı taraftarlar ortaya koyduğu koreografi performansıyla sporseverlerden tam not almıştı.

Koreografi sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da adından söz ettirmeye devam ediyor. ProSport Gazetesi köşe yazarı Rumen gazeteci Victor Ciutacu " Belki de sadece Boca Juniors'ta böyle bir şey görürsün!" diyerek, dünyanın en coşkulu taraftar grubu ile sarı-kırmızılı taraftarları yan yana getirdi. Maça Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in daveti üzerine gittiğini belirtti.

Maç öncesinde gerçekleşen koreografi dışında da Galatasaray taraftarından etkilendiğini dile getiren Ciutacu "Durmadan şarkı söylediler, takımlarını son ana kadar cesaretlendirdiler" ifadelerini kullandı.