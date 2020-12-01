'Sarı Kırmızı Kareler' yarışmasında ödüller dağıtıldı

GSYİAD tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen ve bu yıl 18. kez düzenlenen 'Sarı Kırmızı Kareler' fotoğraf ve video yarışmasının ödül töreni, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda bulunan Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda yapıldı.

Ödül törenine Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu ve yöneticiler ile ödül kazanan basın mensupları katıldı.

İbrahim Hatipoğlu ise, yarışmanın GSYİAD’ın en önemli etkinliklerinden biri olduğunu ifade ederek, "18 yıldır aralıksız devam ediyor. Pandemi maalesef yarışmamızı etkiledi. Bu yıl 55 fotoğraf arasından 12 tanesini zorluklarla seçtik. Yarışta derece alanla arkadaşları kutluyorum. Bu yarışmayı devam ettirmeyi arzu ediyoruz" diye konuştu.

İHA