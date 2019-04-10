Saray’da ilk yüzleşme bugün

Geçen ay yapılan ve idari yönden ibrasızlıkla sonuçlanan, ardından yargıya taşınan mali genel kurul sonrası, muhalefet ve yönetim ilk kez karşı karşıya geliyor. Divan toplantısı bugün saat 13.30’da başlıyor.

10 Nisan 2019, Çarşamba 06:26
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Saray’da ilk yüzleşme bugün

Saray’da bugün sert rüzgarların esmesi bekleniyor... Geçtiğimiz ay yapılan mali genel kurulda, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in idari yönden ibra edilmemesiyle başlayan süreç, yargıya taşınmıştı. Sarı-Kırmızılı yönetim, 20’ye yakın dava açarak, erken seçim kararıyla ilgili olarak tedbir kararı aldırmıştı. Bir an önce seçimin yapılmasını bekleyen muhalefet ise genel kurul sonrası ilk kez bugün yönetimle yüzleşecek. Galatasaray’da Nisan ayı Divan Kurulu toplantısı, saat 13.30’da Türk Telekom Stadı’nda başlayacak. Sarı- Kırmızılı kulübün patronu Mustafa Cengiz, seçime gidilmesini bekleyen muhalif üyelerin karşısına çıkarak tüm sorulara cevap vermeye çalışacak.

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