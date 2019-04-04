Saranostra’nın yeni evi belli oldu

Önceden Royal Bandits çatısı altında ESEA MDL ve Intel ESL Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden oyuncunun son durağı Arena Bulls olmuştu. Arena Bulls‘dan kısa bir süre sonra ayrılan oyuncu, oyuna kısa bir ara verdiğini açıklamasına rağmen Sangal Esports ile anlaştı. Profesyonel oyuncu, Sangal ile beraber Intel ESL Türkiye Şampiyonası 2019 Kış Sezonu’nda mücadele edecek. Bununla beraber Sangal Esports’un aktif kadrosundan MYTH‘in ayrıldığı da açıklandı.

Sangal Esports CS:GO kadrosunun son hali:

Yasin ”xfl0ud” Koç

Baran ”Izzy” Yılmaz

Doğukan ”QutionerX” Alp

Caner ”CyderX” Demir

Özgürcan ”SARANOSTRA” Birinci (Playerbros)