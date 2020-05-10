“Umarım bir an önce güzel günlere döneriz. Biraz endişeleneceğiz ama alışacağız. Futbolu, taraftarımızı çok özledim” diyen genç sol bek, “Fatih hocanın testinin pozitif çıktığını duyunca çok korktum. Ama ne kadar güçlü biri olduğunu da biliyordum. İyileşeceğine emindim. Sağlıklı bir Fatih hocaya hepimizin ihtiyacı var” ifadesini kullandı. Şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını söyleyen Uruguaylı oyuncu, 20 yıl sonra gelen Kadıköy’deki Fenerbahçe galibiyetinin bir parçası olduğu için mutlu olduğunu belirtti. Galatasaray’da çok mutlu olduğunu da belirten Saracchi, “Taraftar, kulüp, ligin kalitesi mükemmel. Kültürlerimiz yakın. İstanbul beni çok etkiledi. Kalmayı çok isterim. Galatasaray, kariyerime devam etmek istediğim yer” açıklamasında bulundu.