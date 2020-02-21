Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da sakatlıktan dönen Marcelo Saracchi, Kadıköy’de oynanacak kritik Fenerbahçe derbisine hazırlanıyor.

Arka adale sakatlığının ardından Kasımpaşa karşılaşmasında bir zorlanma daha yaşayan Uruguaylı sol bek Yeni Malatya mücadelesinde riske edilmemişti.

İyileşme sürecinde çok çalışan genç futbolcu Kadıköy'de oynanacak derbiyle yatıp kalkıyor. Oyuncu oynamak için hazır, kararı ise teknik patron Terim verecek.

Derbilerde Saracchi’nin yüzü gülmüştü

River Plate ekibinde oynadığı dönemde Boca Juniors'a karşı mücadele eden ve Superclasico heyecanları yaşayan Saracchi, 2 derbide de takımıyla sahadan galibiyetle ayrılmıştı.

Tansiyonu yüksek karşılaşmalara ekstra motivasyonla çıkan Uruguaylı, Fenerbahçe derbisi için sabırsızlanıyor. Saracchi, Galatasaray ile ligde çıktığı ilk iki maçta iki asist yapmıştı. (Ajansspor)



