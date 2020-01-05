Saracchi geliyor

Sarı-Kırmızılılar’ın Leipzig’den kiraladığı Saracchi’nin, bugün İstanbul’da olması bekleniyor.

05 Ocak 2020, Pazar 06:01
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Saracchi geliyor

Uruguaylı sol bek, resmi imzadan sonra takımla çalışmalara başlayacak. 

Sol beke de beklenen takviyeyi gerçekleştiren Galatasaray, Marcelo Saracchi ve kulübü Red Bull Leipzig’le yapılan görüşmeleri resmi olarak açıklamıştı. Uruguaylı futbolcunun, bugün İstanbul’da olması bekleniyor. O da sağlık kontrolleri sonrası, 1.5 yıllık mukavele imzalayacak. Alman kulübünden kiralanan Saracchi için herhangi bir bedel ödenmeyecek, sadece oyuncunun maaşı karşılanacak. 21 yaşındaki futbolcu, imzanın ardından takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Saracchi, yeni takım arkadaşı Onyekuru ile birlikte ilk maçına, 10 Ocak’ta Antalya’da TFF 1. Lig temsilcisi Altay’a karşı çıkacak.

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