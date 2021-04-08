Saracchi Falcao transferi hakkında konuştu!

Falcao ile sık sık River Plate günlerinden bahsettiklerini belirten Saracchi, "Falcao ile Arjantin'de geçirdiği zamanları sık sık konuşuyoruz. Hâlâ River Plate'i takip ediyor. Ben onun Arjantin'e yeniden oynamak için döneceğini düşünmüyorum. Bence MLS'e gitmeye daha yakın" açıklamasını yaptı. Adı Türk takımlarıyla anılan teknik direktör Marcelo Gallardo'yu da yorumlayan genç futbolcu, "Sizin bireysel performansınızı yukarı çekmek için ne gerekiyorsa yapıyor. Genç olmanıza veya kulüpte daha uzun süredir bulunmanıza bakmadan daha iyi kimi görürse onu oynatır. Bu yüzden antrenmanları yoğun ve rekabetçi geçiyor" dedi.