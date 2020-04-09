Sara Soldati, Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois ile görüntülendiğinde gündeme gelmişti.

İtalyan model, biten ilişkisi sonrası Courtois ile Ibiza'da görüntülenmişti.

O dönemlerde 100.000 takipçisi bulunan Soldati, sonrasında İtalya'da bir yarışma ile ününü katladı.

İtalyan model, aynı zamanda büyük bir Juventus fanı olduğunu açıkladı ve kulüp taraftarlarınca da oldukça takip edilen bir isim haline geldi.

Soldati'nin şu anda Instagram'da 168.000 takipçisi bulunuyor.

(Fotoğraflar Soldati'nin Instagram paylaşımlarından alınmıştır)