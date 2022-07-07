İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ile Fas asıllı eşi Sara Arfaoui'nin düğün töreni, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yapıldı.

ÇİÇEKLE YÜZÜNÜ KAPATTI

Fas asıllı İtalyan model Sara Arfaoui ile memleketi Balıkesir'de evlenen İlkay Gündoğan düğünüyle gündemdeydi. Düğünde flaşlardan yorulan Sara Arfaoui daha sonra çiçeğiyle yüzünü kapatınca olay olmuştu.

BODRUM'DA BALAYI

Çift düğünün ardından Bodrum'da balayına gitti. Bodrum'da özel bir villada kalıyorlar. Çift, havuz başında aşk tazeledi.

Yıldız futbolcu, eşinin aşık olduğu tatil beldesinde ev arayışına girdi. İlkay Gündoğan'ın ilk tercihinin fiyatları 70 milyon TL'ye kadar çıkan Cennet Koyu'ndaki lüks bir site olduğu iddia edildi.