Brezilya Serie A’da şampiyonluk şansını sürdürmek isteyen Santos evinde Ceara ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Misli.com’dan MBS 2 olarak oynanabilecek karşılaşmada ayrıca yeni açılan birçok bahis seçeneğini de kuponunuza ekleyebileceksiniz.

Ligde üçüncü sırada bulunan Santos geçtiğimiz hafta içinde son şampiyon Palmeiras’ı yenerek ikinci sıraya yükselmişti. Ancak hafta sonunda Internacional engelini geçemeyen Siyah-beyazlılar tekrar üçüncü sıraya gerilemişti. Bu defa ligde kalma mücadelesi veren Ceara’yı konuk ediyorlar. Kritik karşılaşmayı kazanarak bu maçtan iki gün sonraki Mineiro deplasmanına moralli çıkmanın hesabını yapıyorlar. Ev sahibinde hücumcular Fernando Uribe ve Marinho cezalı olduğu için forma giyemeyecek. Milli takımdan dönen takımın önemli isimlerinden Yeferson Soteldo ise teknik direktör Sampaoli’nin görev vermesi halinde oynayabilecek.

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BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Santos ligde 4 maçtır gol yemiyor.

- Santos’un ligdeki son 9 maçının 8’i 2.5 gol altı tamamlandı.

- Ceara deplasmanda çıktığı son 7 maçın 6’sını kaybetti.

- İki ekip arasındaki son 3 resmi karşılaşma 2.5 gol altı tamamlandı.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

-Bu mücadeleye Misli.com’dan bahis yapan üyelerin %60’lık kısmı ev sahibi Santos’un maçtan galip ayrılacağı düşüncesinde.

MİSLİ.COM BREZİLYA UZMANI ERSİN ASLAN’IN YORUMU

Ligde 3.sıradaki Santos son maçında konuk olduğu Internacional ile 0-0 berabere kalırken; 16.sıradaki Ceara ise konuk ettiği Avai'i 1-0 mağlup etti. Bu galibiyetle ligde tam 11 maç sonra kazanmış oldu Ceara. Ligde son 5 maçtır yenilmeyen ve ikinci Palmeiras ile arasındaki puan farkını eriten Santos zayıf rakibi önünde evinde net favori. Santos'un zorlanacağını sanmıyorum, rahat bir galibiyet alırlar.



