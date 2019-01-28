Beşiktaş'ta geleceği en çok merak edilen isimlerin başında gelen Adriano ile ilgili olarak ülkesi Brezilya'dan flaş bir açıklama daha geldi.

Santos Başkanı Jose Carlos Peres, dün ligde Sao Paulo'yu 2-0 yendikleri karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada 34 yaşındaki sol bekin transferiyle ilgili son durumu paylaştı.

Peres, "Adriano'nun durumu, Vagner Love'unkiyle benzer. O da şu anda kulüple olan sözleşmesini feshetmek istiyor." ifadelerini kullandı.

Vagner Love, geçtiğimiz günlerde Siyah Beyazlı kulüple olan kontratını sonlandırarak Corinthians'a transfer olmuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler