İstanbul Başakşehir forması giyen Brezilyalı yıldız Robinho, ülkesine dönebilir. Eski takımı Santos'un başkanı Jose Carlos Peres, yıldız oyuncunun takıma dönmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ESPN Brezilya'ya konuşan başkan, onu yeniden takımda görmek istediklerini ama bunun maddi boyutunu düşündüklerini belirtti.

Robinho'ya övgüler yağdıran Jose Carlos Peres, "O bizden biri. Onu çok seviyoruz. Bir takım lideri ve soyunma odasında da oldukça etkili. Zaten iyi durumda olduğunu biliyoruz. Takımı motive edecek biri ki büyük çoğunluk onu ister. Görüşüyoruz ama maddi anlamda çılgınca bir şey yapmayacağı" ifadelerini kullandı.