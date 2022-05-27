‘Santini Queens Of The Aegean Boostrace’ için geri sayım başladı

Türk Telekom’un spora ve sporcuya desteği sürüyor. Bisiklet tutkunlarının heyecanla beklediği, bisiklet yarışlarının en zor etabı olarak gösterilen ve adını Queen- Kraliçe’den alan ‘Santini Queens of The Aegean Boostrace’ Türkiye’de ilk kez Türk Telekom ana sponsorluğunda gerçekleşiyor.

Verilen bilgiye göre, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) kapsamına alınan ‘Santini Queens of The Aegean Boostrace’ 29 Mayıs’ta Marmaris ve Akyaka’da 12 ülkeden dünyaca ünlü bisikletçilerin de aralarında bulunduğu 300’ü aşkın yarışçıyı bir araya getirecek ve bölgenin farklı güzelliklerini dünyaya tanıtacak.

Zorlu iki etapta nefes kesecek yarış

‘Santini Queens of The Aegean’, Marmaris’in merkezinden başlayıp, destansı tırmanışlarında devam ederek Gökova üzerinden Akyaka’da sona erecek. İki parkur olan yarışta sporcular 80 kilometrelik kısa veya 145 kilometrelik uzun parkuru tamamlayacaklar. Kısa parkura katılanlar 80 kilometrelik kısa parkurun sadece 8,5 kilometresi olan Kıran Tırmanışı etabında yarışacaklar. Uzun parkura katılanlar ise önce 10 kilometrelik Sarnıç ve 8,5 kilometrelik Kıran tırmanışında yarışacak. Parkurun diğer kısımlarında ise yarışmacılar Marmaris'in tadını çıkararak sürüşe devam edecek.

Türkiye’de ilk kez gerçekleştirileceği belirtilen etkinlikte yarış heyecanın yanı sıra tatil ve eğlence de bisikletseverleri bekliyor. Bisikletle dolu bir gün geçiren katılımcılar, muhteşem bir doğa içinde yarışı tamamladıktan sonra yoga seansları, dinlenme alanları, deniz kenarında müzik ve eğlence ile aynı zamanda güzel bir tatil deneyimi yaşayacak.

İHA