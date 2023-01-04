Santarelli: 'İşimi yapabilecek en iyi yerdeyim'

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli düzenlenen basın toplantısında 2+4 yıllık sözleşmeye imza atarken samimi açıklamalarda bulundu. Neler yapabileceğini sahada göstereceğini söyleyen İtalyan çalıştırıcı, "Yapacaklarımı burada gösteremem. Ben işimi çok iyi yapabileceğime inanıyorum. Üst seviyede çok iyi oyuncular var. Çok fazla alternatif ve imkan var. Bu sebeple de üzerimdeki baskı çok olacaktır" dedi. Çalışmak için en iyi yerde olduğunu söyleyen Santarelli, “Türkiye’de şu ana kadar şampiyonluk kazanılmadı. Bunu ortaya çıkarmak için doğru yerde olduğumu düşünüyorum ve umarım ki bunu hep birlikte yapabiliriz. Bugün için herkese çok teşekkür ediyorum. Bugünün bitmesini hiç istemiyorum ama tabii ki gerçekler var ve yarın dönmem gerekiyor. Kulübüme dönüp işimi yapacağım ama kulüpteki işler bitince dönüp işimi yapacağım. Bu yaz harika bir dönem olacak bizim için" diye konuştu.

"Genç oyuncularla çalışacağım için çok heyecanlandım"

Türk voleybolunu yakından takip ettiğini ifade eden Daniele Santarelli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Voleybol maçı seyretmek benim ilacım, bunu yapmadan duramıyorum. Türkiye liginin de seviyesi çok yüksek olduğu için çok fazla maç izliyorum. En iyi oyuncuların seviyelerini biliyorum ama sadece en iyileri değil Türkiye’deki bütün oyuncuları bilmek istiyorum. Türk Milli Takımı’nın antrenörü olarak bütün oyunculara dokunmam gerekiyor. Sadece 20 oyuncuyla kendimi sınırlayamam. Genç oyuncularla çalışmayı çok seviyorum. Başkanım bana projesinden ve düşüncesinden bahsedip bunun uzun vadeli olduğunu anlattığında, genç oyuncularla çalışacağım için çok heyecanlandım. Sadece A Milli Takım değil her yaş kategorisindeki oyuncuları takip edeceğim."

"Teknik ekipleri birleştirirsek güzel bir iş ortaya çıkarabiliriz"

41 yaşındaki başantrenör, teknik ekibinin Türki ve İtalyan isimlerden oluşacağını vurgulayarak, "Beni bilen, beni oyunculara daha kolay aktarabilecek tanıyan kişilerden oluşmasını istiyorum. Bunun yanında Türk ekibin de olmasını istiyorum. Dili daha iyi biliyorlar, buradaki düzeni daha iyi biliyorlar. Teknik ekipleri birleştirirsek güzel bir iş ortaya çıkarabiliriz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de İstanbul, Ankara ve Antalya'da maçlara çıktığını da dile getiren Santarelli, "İstanbul, Ankara, Antalya’da maçlar oynadım. Türk seyircisinin nasıl bir atmosfer olduğunu biliyorum. Bu zamana kadar hep ıslıklanan tarafta oldum, desteklenen taraf olmadım. İlk kez desteklenen tarafta olacağım. İtalya’da desteklenen tarafta oluyorum ama bunu Türkiye’de yaşayacağım. 5 ay var ilk maça ama bu maça çıkmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Ay-yıldızlı ekibin eski başantrenörü Giovanni Guidetti'nin harika bir antrenör olduğunu ve kendisinin öğretmeni olduğunu ifade eden İtalyan teknik patron, Guidetti'nin Sırbistan'da iyi işler yapacağını dile getirdi.

"Başarılı olmaya geldim"

Santarelli, oyuncuların çok iyi seviyede olduğunu belirterek, "Giovanni buraya en iyi oyuncuları getirdi ve bir yapı kurdu. Ben sadece kollarımı daha fazla açacağım ve alanı genişleteceğim. Değişim, dönüşüm ya da çok büyük bir değişim olmayacak. Çalışacağım her oyuncuyla konuşacağım ve neden milli takıma gelmeleri gerektiğini söyleyeceğim. Milli takımda, bir ülkeyi temsil ettiğiniz için gurur duyulması gereken bir şey. Eğlenmek için geleceklerse bu doğru bir mantalite değil. Biraz önce milli takımın tişörtünü gördüm ve ona dokunmak heyecan verici. Eğer bunu yansıtabilirsek her şey daha kolay olacak" dedi.

Santarelli, kaybetmeyi sevmeyen biri olduğunu ve Türkiye'ye başarılı olmak için geldiğini sözlerine ekledi.

İHA