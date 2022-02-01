Santa Clara - Boavista maçının öne çıkan bilgileri

12 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Santa Clara, sezona kötü bir başlangıç yaptı. Son haftalarda toparlanma sürecine giren ev sahibi takım bu seride 5 maçta sadece 1 kez sahadan mağlup ayrıldı. İç sahada oynadığı oyun ile beğeni toplayan Santa Clara, son 5 iç saha maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Ligde zirve mücadelesi veren Sporting CP ve Porto gibi önemli rakiplerini 3 golle geçen ev sahibi ekip beklenmedik bir başarıya imza attı.

Misafir takım Boavista sezon boyunca etkisiz futbol oynamaya devam ediyor. Ligde oynadığı son 4 maçta sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan konuk ekip, bu maçların 3’ünde son 5 dakikada bulduğu goller ile puan almayı başardı.

Teknik direktör değişikliğinin olumlu etkilerini yaşayan Santa Clara galibiyete yakın taraf.