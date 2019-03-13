'Şanssızlıklara Rizespor maçı ile son vermek istiyoruz'

Atiker Konyasporlu futbolcu Amir Hadziahmetovic, ligin son haftalarında yaşadıkları galibiyet hasretine, bu hafta oynayacakları Çaykur Rizespor karşılaşması ile son vermek istediklerini söyledi.

Amir Hadziahmetovic, Kayacık Tesisleri’ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, son haftalarda galibiyet alamadıklarını, bunun biraz şanssızlık biraz da hakemlerin verdiği kararlardan kaynaklandığını ifade etti.

Çaykur Rizespor’un son haftalarda iyi bir ivme yakaladığına dikkati çeken Hadziahmetovic, şöyle devam etti:

"Şanssızlıklara bu hafta oynayacağımız Çaykur Rizespor maçı ile son vermek istiyoruz. Onlar da tabii ki ocak ayından beri iyi bir ivme ve çıkış yakaladılar. Bununla birlikte puan topladılar. Ama biz güçlü bir ekibiz. Bu maçı gayet ciddiye alarak, bu şanssızlığımızı atlatmak istiyoruz. Takım olarak iyi bir pozisyonda olduğumuzu düşünüyorum. Takımımız kompakt iyi işler yapıyor. Sadece bunu sonuca yansıtamıyoruz. Ama biraz daha odaklanırsak, süreçle birlikte takımımızın daha başarılı olacağına inanıyorum."

Antrenman

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra çabukluk hareketleri ve pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maç ile tamamlandı.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen Volkan Fındıklı, Moryke Fofana, Mustapha Yatabare ve Fallou Diagne katılmazken, Adis Jahovic takımdan ayrı çalıştı.