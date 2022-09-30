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Sanson transferi 15 dakika gecikme nedeniyle gerçekleşmedi

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan isimlerden biri olan Morgan Sanson, 15 dakika gecikme nedeniyle transfer olamadı.

30 Eylül 2022, Cuma 09:28 Son Güncelleme:
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Sanson transferi 15 dakika gecikme nedeniyle gerçekleşmedi

Sezon öncesinde adı sıkça Galatasaray ile anılan Morgan Sanson, Aston Villa'da kaldı.

Fransız oyuncunun transferin son günlerinde Espanyol ile görüşmeler yaptığını ancak transferin ilginç bir sebeple gerçekleşmediği öğrendildi.

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İşlemler 15 dakika gecikti

Transferin son gününde Espanyol, Aston Villa'ya Sanson ile ilgili bir kiralama teklifi yaptı. İngiliz kulübü bu teklifi kabul etmesine rağmen, dosya işlemleri 15 dakika gecikince transfer gerçekleşmedi.

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Sonuç itibarıyla Aston Villa'da kalan Sanson, İngiliz takımının menajeri Steven Gerrard'ın kendisine şans vermesini bekleyecek.

Sanson henüz Aston Villa'da forma şansı bulmayı başaramadı.

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