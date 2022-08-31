Şansal Büyüka'dan Galatasaraylı yıldıza eleştiri: Eli ayağı kalkmıyor! Bitik!
Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta sürpriz sonuçlara sahne oldu. Milliyet Gazetesi'nin duayen yazarı Şansal Büyüka geride kalan haftayı değerlendirirken, Galatasaray'ın yeni transferine eleştirdi.
Milliyet Gazetesi'nin duayen yazarı Şansal Büyüka, Süper Lig 'de geride kalan 4. haftayı değerlendirdi. Büyüka, Galatasaray 'ın yıldız oyuncusu için 'Bitik, eli-ayağı kalkmıyor' ifadesini kullandı.
İŞTE ŞANSAL BÜYÜKA'NIN DEĞERLENDİRMELERİ:
Galatasaray’ın yenilerine bakıyorum, takım içinde fark yaratamadılar. Galatasaray’ı daha öne taşıyamadılar, en azından şimdilik kalitelerini takıma, sahaya ve oyuna yansıtamadılar.
- Torreira, kariyerli bir oyuncu... Mücadele gücü yüksek... Ancak o güce yaratıcılık tarafını eklemesi lazım... Sadece koşmak, sadece mücadele etmek G.Saray’a yetmez.
- Oliveira... Hep yazıyorum... Top ayağına çok yakışıyor, futbolu biliyor, oyun zekası var. Ama günümüzün futbolunun istediği çabukluğa, hıza, kıvraklığa sahip değil... Temposu çok düşük...
- Seferovic’i bilmesem, “isim benzerliği” diyeceğim. Yılların golcüsü sanki bitik... Eli-ayağı kalkmıyor. Cehennem sıcaklarının bitmesini bekler gibi bir hali var.
- Mertens antrenman eksiğine rağmen, yenilerin içinde en fazla öne çıkan isim... Güçlendikçe, kalitesini daha iyi göstermeye başlayacak.
- Galatasaray’ın, yenileri hızla daha öne taşıması, Gomis mi-Seferovic mi ya da bir yeni golcü mü, hızla karar vermesi gerekiyor.