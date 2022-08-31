Milliyet Gazetesi'nin duayen yazarı Şansal Büyüka, Süper Lig 'de geride kalan 4. haftayı değerlendirdi. Büyüka, Galatasaray 'ın yıldız oyuncusu için 'Bitik, eli-ayağı kalkmıyor' ifadesini kullandı.

İŞTE ŞANSAL BÜYÜKA'NIN DEĞERLENDİRMELERİ:

Galatasaray’ın yenilerine bakıyorum, takım içinde fark yaratamadılar. Galatasaray’ı daha öne taşıyamadılar, en azından şimdilik kalitelerini takıma, sahaya ve oyuna yansıtamadılar.

- Torreira, kariyerli bir oyuncu... Mücadele gücü yüksek... Ancak o güce yaratıcılık tarafını eklemesi lazım... Sadece koşmak, sadece mücadele etmek G.Saray’a yetmez.

- Oliveira... Hep yazıyorum... Top ayağına çok yakışıyor, futbolu biliyor, oyun zekası var. Ama günümüzün futbolunun istediği çabukluğa, hıza, kıvraklığa sahip değil... Temposu çok düşük...

- Seferovic’i bilmesem, “isim benzerliği” diyeceğim. Yılların golcüsü sanki bitik... Eli-ayağı kalkmıyor. Cehennem sıcaklarının bitmesini bekler gibi bir hali var.

- Mertens antrenman eksiğine rağmen, yenilerin içinde en fazla öne çıkan isim... Güçlendikçe, kalitesini daha iyi göstermeye başlayacak.

- Galatasaray’ın, yenileri hızla daha öne taşıması, Gomis mi-Seferovic mi ya da bir yeni golcü mü, hızla karar vermesi gerekiyor.