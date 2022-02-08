Duayen gazeteci Şansal Büyüka, Fenerbahçe 'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Büyüka, sarı lacivertli takımla ilgili çarpıcı ifadeler kullanırken, başkan Ali Koç'a seslendi.

İşte Şansal Büyüka'nın bugünkü yazısı:

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu toplantısında, “Kadro mühendisliğinde yanlışlar yaptık” dedi. Bir yöneticinin yanlışını kabul etmesi, ilk doğru adımını atması anlamına gelir. Ama bu birinci yıl değil, ikinci yıl değil... Dördüncü sezona giriliyor, kadro mühendisliğindeki yanlış itiraf ediliyor ama ilk doğru adım bir türlü atılamıyor.

- Fenerbahçe bu kadar sıkça “kriz hocaları-nöbetçi hocalarla” yönetilemez. Futbolcular hocanın birkaç maçlık ya da birkaç aylık olduğunu herkesten iyi biliyorlar, dikkate bile almıyorlar.

-Fenerbahçe’ye gelen bir oyuncu, ne kadar parlak bir süreçten gelirse gelsin, niye sürekli hep geriye gidiyor? Fenerbahçe aldığı bir oyuncuyu niye ileri taşıyamıyor? Hadi ondan vazgeçtim, mevcut halini niye koruyamıyor?

-Fenerbahçe, otoritesi tartışılmaz bir hoca ile anlaşmak zorunda... Emekliliğe dayanmış değil, genç, hırslı, takım üstünde otorite kuracak, sahadaki oyuna imzasını atacak, futbolcuları hizaya sokacak ve dediğini yaptıracak bir hocaya...

-Fenerbahçe’yi ikinci sınıf kaleciler, üçüncü sınıf golcüler temsil edemez. O büyüklüğü taşıyamaz. Fenerbahçe’nin şampiyon olabilmesi için süper bir kaleciye, biri mutlaka 25 gol ortalamasını bulacak çok iyi iki santrfora ihtiyacı var. Kanatsız kuşlar gibi çırpınan santrforlarla ancak bu kadar olur.

-Ali Koç çabuk karar verecek. Bir futbolcu için bir ay, bir hocayı almak için üç ay zaman harcamayacak. Hem yanlış yaptığını söyleyip, hem aynı yanlışa devam etmeyecek. UEFA kriterlerini falan artık bahane olmaktan çıkaracak.

-Ucuzdan, vasattan, sıradan adamdan artık vazgeçecek. En iyisini, en kalitelisini alacak. Ali Başkan şunu unutmasın; Alacağı dünya markası bir hoca, alacağı çok kaliteli, süper oyuncular; bugüne kadar aldığı 50’ye yakın vasat oyuncudan çok daha ucuz maliyet oluşturur.

-Başkan, yanlışını kabul ediyor, buna rağmen doğru adımı bir türlü atmıyor. Bu kadar dünya görüşü, bu kadar geniş bir çevre, sınırsız bir güç, inanılmaz ve katıksız bir Fenerbahçe sevgisi... Buna rağmen, Ali Koç başkanlığında Fenerbahçe, tarihinin en acılı, en başarısız, en ızdıraplı günlerini yaşıyor.

- Sayın Başkan, size yazık, Fenerbahçe’ye yazık... Bari dört yıllık geçmişten ders alın. İnadı, gururu, “Ben bilirim” efelenmesini bırakın. Madem “yanıldım” diyorsunuz, hemen bugün, bir gün bile geç kalmadan, ilk doğru adımı atın. Size doğru adımı attıracak insanların uyarılarını dikkate alın. Yandaşları yanınızdan uzaklaştırın. Adınıza, gücünüze ve Fenerbahçe’ye yakışır şekilde büyük oynamaya başlayın.

Her yer karanlık

- Fenerbahçeli Crespo, “Geleceğe bakıyoruz” dedi. Bak da, “Her yer karanlık”, ne görüyorsun?

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