Milliyet Gazetesi yazarlarından Şansal Büyüka, Spor Toto Süper Lig'de 7'nci haftanın maçlarının tamamlanması sonrası değerlendirmelerde bulundu. Duayen isim, sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus'un Arda Güler planını anlattı. İşte Şansal Büyüka'nın 'Dobra Dobra' köşesinde yazdığı haftanın değerlendirmesinden satır başları...

Fenerbahçe ’ye gönül veren milyonlar, Jorge Jesus’a “Thank you Mr. Jesus“ diyorlar. Takımı ayağa kaldırdığı, Süper Lig’e futbol keyfi kattığı için; futbolcu yok, Fenerbahçe var anlayışını yerleştirdiği için; nasır tutmuş yanlışları bu kadar kısa sürede söküp attığı için teşekkürler Jorge Jesus...

Fenerbahçe’ye gönül veren milyonlar, teknik direktörleri Jorge Jesus’a “Thank you Mr. Jesus“ diyorlar... İngilizce bilmese de bu kadar teşekkürü herhalde anlar... Niye “Thank you Mr. Jesus“ diyorlar, anlatmaya çalışalım...

- Fenerbahçe’yi ayağa kaldırdığı, Süper Lig’e futbol keyfi kattığı için...

- Fenerbahçe’nin yıllardır süren “rezil“ futbolunu “vezir”e çevirdiği için...

- 1-0’ın üstüne yatacağına, 5-0’da 6’yı aradığı için...

- 90+3’te hala saldırdığı için...

- Yan pas - geri pas illetini ortadan kaldırdığı için...

- Sahada uyuyan Fenerbahçe’yi uyandırdığı için...

- Takım; uygun adım yürüyüşten 100 metreci hızına ulaştığı için...

- Yedek kaleci İrfan dışında bütün oyunculara ilk 11’de şans verdiği için...

- Futbolcu yok, Fenerbahçe var anlayışını yerleştirdiği için...









Yeni renkler kattığı için...

- Kendi hocalık kalitesine, takımı da çekmeye çalıştığı için...

- Fenerbahçe taraftarına “dertleri zevk edindim“ şarkısını unutturduğu için...

- Ligin en saldırgan takımını yarattığı için...

- Takım her kaybettiği topu en kısa sürede geri aldığı için...

- Her futbolcunun performansını arttırdığı için...

- Sahanın her yerinde ve her dakika bastığı için...

- Nasır tutmuş yanlışları bu kadar kısa sürede söküp attığı için...

- Futbol keyfimize yeni renkler kattığı için...

Daha çok şey yazılabilir... Ancak Mr. Jesus’a teşekkür için, bu kadar “için“ yeter de artar bile...

Arda’yı beğeniyor, gelişmesini bekliyor

Fenerbahçe seyircisi, “Arda Güler oynasın” diye yanıp tutuşuyor... Ancak görünen o ki Jorge Jesus’un futbol felsefesinde “koşan - bozan - dağıtan“ oyuncuların önceliği var... Jesus atletik futbolculardan kurulu, atletik bir takım istiyor... Yerden göğe kadar haklı...

Jesus’un bu futbol anlayışında, atletik olmaktan daha çok yaratıcı ve kreatif olan Arda Güler’in takımda yer bulması çok kolay değil… Jesus’un çok yakın çevresine Arda’yı sordum... Yanlış bilgi olması mümkün değil... Arda Güler’in adaleleri daha gelişimini tamamlamadığı için birden aşırı yük bindirip, bu gelişimi engellemek istemiyor... Arda’yı beğeniyor ve gelişimi için çaba harcıyor... Ama bu günden yarına Arda’yı oynatır mı derseniz, bana göre oynatmaz...

Bilmeyi geçiniz tahmin bile zor

Fenerbahçe maçlarından hemen önce “muhtemel onbir“ verilir ya, sakın inanmayın... Jorge Jesus’un maça nasıl bir onbir çıkaracağını, hangi futbol uzmanı olursa olsun bileceğini hatta tahmin edebileceğini hiç düşünmüyorum... Portekizli; rakipleri dahil, herkesi şaşırtmaya devam ediyor...

Başımıza bir iş gelmesin

Yol yakınken söyleyelim... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grubunda arka arkaya oynayacağı iki AEK Larnaka maçında çok dikkatli olmak zorunda... Larnaka ilk maçında Rennes’e son dakika golüyle yenildi... İkinci maçında Dinamo Kiev’i son dakika golüyle yendi... Aman dikkat; son dakikada başımıza bir iş gelmesin...

Dev sahneden düştük, figüranlarla oynuyoruz

A Milli Takımımız bir dönemler Fransa ile oynardı... İngiltere, İtalya, Hollanda ile kapışırdı...

Yenerdi, yenilirdi, bozguna uğrardı... Ama her zaman “Devler sahnesinde“ olurdu... Özellikle son dönemlerde ülke puanlarını yiye yiye C grubuna kadar, yani Avrupa’nın üçüncü ligine kadar düştük... Artık devlerle kapışmak yerine Litvanya, Faroe Adaları gibi figüranlarla oynuyoruz...

İnsanın içinden milli maçı izlemek bile gelmiyor... Bu hafta milli maç arası... Ülke ne kadar ilgili, meraktayım...

Ersin bahane futbol hikaye

Beşiktaş ’ın İstanbulspor beraberliğinde kaleci Ersin’in hataları var, bu doğru... Ama puan kaybının tek nedeni değil.

- Ersin ilk golde hatalı, kabul... Soralım; şutu atan Emir Kaan’a o kadar rahat vurma imkanı veren savunma nerede...

- Ali Yaşar’ın frikik golünde Ersin kımıldayamadı... Bu da kabul... Soralım; Ali Yaşar’ın vuruş kalitesinin hiç mi değeri yok...

- Sormaya devam edelim: İstanbulspor, son 15 dakikada rakip ceza alanı çevresinde tam beş frikik kazandı... Bu kadar kritik yerlerde bu faulleri niye yaptınız?

- Bu kadar geriye niye çekildiniz...

- Bu kadar baskıyı niye yediniz...

- Bu kadar yavaş niye oynadınız...

- Niye hiç mücadele etmediniz...

Allah’tan tek doğruyu maç sonrası Beşiktaş’ın hocası Adam Murray söyledi: “Bu futbolla dünyanın hiçbir yerinde kazanamazsınız”...

Unutmayın; İstanbulspor’un ikram golünü bile avantaja çeviremediniz... Hadi Ersin yedi, siz niye atamadınız... Attığınızın üstüne niye yatamadınız... Ersin bahane... Futbol hikaye...









Nerede kaldı takımdaşlık!

Beşiktaş’ta kaleci Ersin ilk golü yedi, baktım savunmada en az üç futbolcu el - kol hareketleri ile Ersin’e tepki gösteriyor, bir anlamda seyirciye şikayet ediyor... O zaman İstanbulsporlu oyuncular kural bilmezlikten gol yiyen Danimarkalı kaleci Jensen’i linç mi etsinler!..Nerede kaldı takımdaşlık ve dayanışma duygularınız... Nerede koruma kollama refleksiniz...

Galatasaray iyi futbol oynamasa da kazanıyor

- Galatasaray: Son dakika golleriyle kazanıyor, iyi oynamadan kazanıyor, şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağlıyor...

- Konyaspor: Karşısındaki Galatasaray olunca önce gol yemezliği, sonra yenilmezliği gitti...

- Direkler: Konya’nın maç şarkısı; ah şu direklerin gözü kör olsun...

- Muslera (G.Saray): Hayat sigortası.

- Endri Çekici (Konya): Sakatlanıp çıktı, füzeler öksüz kaldı...

- Sacha Boey (G.Saray): Zafer haftalarına devam...

- Calvo (Konya): Kendim ettim, kendim buldum ...

- Sergio Oliveira (G.Saray): Şutların efendisi...

- Sehiç (Konyaspor): Böyle kaptanlık mı olur...

- Torreira (G.Saray): Orta sahanın yeni hamalı...

- Bytyqi (Konya): Solda saklandı, bir defa Sacha Boey’in arkasına sarkamadı...

- Emin (G.Saray): Bu kadar kişisel hata fazla değil mi?

- Muhammed (Konya): Marke edilmedi, sanki dayak yedi...

- Mertens (G.Saray): Artık oynamaya başlasan...









2-0’dan dönüş iyi ama...

- Kayseri: Çağdaş Atan hoca, 4-0’a rağmen çok mutlu değil, ilginç...

- Hatayspor: Ne ekersen onu biçersin… Böyle giderse düşersin...

- Beşiktaş: Ligin en hızlısıydı. Bu kadar durması şaşırtıcı…

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- İstanbulspor: Az harcayan; çok harcayandan, çok daha iyi oynadı...

- Antalya: Birinci dakika feci hata, iki kırmızı ve intihar...

- Galatasaray: Son dakika golleri, son haftaları işaret ediyor...

- Trabzonspor: 2-0’dan geriye dönüş iyi de (!)...

- Gaziantep: Şarkı sözü gibi; içim yanar, içim kanar… İsyannn...

- Fenerbahçe: Kim tutar seni...

- Alanya: Farioli ile hayırlı işler...

- Ankaragücü: Geç oldu, güç oldu, nihayet üç puan oldu...

İkinci bahar yaşıyor ömrüm

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- Rakitsky (Adana Demir): Son iki maç, iki ölümcül hata...

- Kudryashov (Antalya): Daha 1. dakika, büyük hata, takım mağlup...

- Ersin (Beşiktaş): Uzaydan gelen topu çıkaramadı...

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- Trezeguet (Trabzon): Golleri hatırlamaya başladı...

- Crespo (F.Bahçe): Futbolcu değil, dokuz canlı canavar...