Milli aranın sona ermesiyle birlikte Spor Toto Süper Lig 8'inci hafta maçlarıyla geri döndü. Süper Lig devleri Beşiktaş ve Fenerbahçe 'nin Dolmabahçe'de karşı karşıya geldi İstanbul devlerinin haftayı puan kayıplarıyla geçmesi dikkat çekerken, Milliyet Gazetesi'nin usta kalemi Şansal Büyüka 'Dobra Dobra' köşesinde çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Şansal Büyüka, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Usta isim, Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael ve siyah-beyazlı futbolcuların performansını da kaleme aldı. İşte Şansal Büyüka'nın Spor Toto Süper Lig'de 8'inci haftada oynanan derbiye dair yaptığı değerlendirmeler...

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JESUS'A ÇOK YAZIK

40 bini aşkın çılgın Beşiktaş taraftarı önünde Fenerbahçe’nin rahat oynaması, Jesus’un takıma verdiği özgüvenin eseriydi. Jesus’un elinde yüksek kalite bir golcü olsa, şampiyonluk yarışında “Banko F.Bahçe” derdim.

Fenerbahçe’de golcü olarak Valencia var, İtalya Ligi’nden gelmiş Pedro var, Joshua King var, son transfer Batshuayi var, kenara mahkum olan Serdar Dursun var.

Hücumda kelimenin tam anlamıyla “beşi bir yerde”... Ama bu beş golcüden; toplasanız, yüksek kalitede, verimi çok iyi, sonucu ve oyunu değiştirecek, kalitesi tartışılmaz bir golcü yok.

Açık konuşalım: Jorge Jesus’a yazık oluyor. Böyle bir hoca; takımını, bu kadar kısa sürede yaratıyorsun, ama elinde bu takımın oyununu taçlandıracak, gollere taşıyacak çok iyi bir golcün yok. Bakmayın Jorge Jesus‘un arada sırada “Bu golcüler bana yeter” dediğine... Kimleri istediğini ve alamadığını biliyoruz.

Buna rağmen; ligin en özgüvenli takımı Fenerbahçe... Savunmada sağlam, orta alanı özellikle Arao ve Crespo ile acımasız... Arkada İsmail Yüksek, Mert Hakan, Zajc bekliyor. Çabuk oynuyorlar, önde basıyorlar, açıkçası keyif veriyorlar.

Beşiktaş maçında, 40 bini aşkın çılgın bir taraftar topluluğun önünde bu kadar rahat oynamaları, Jesus’un takıma verdiği özgüvenin sonucuydu. Böyle rahat oynadıkları maçı, ancak “yarım pozisyon”a girerek tamamladılar.

Jorge Jesus’un elinde yüksek kalite bir golcü olsa, ben de çoğu futbol yorumcusu gibi şampiyonluk yarışında “Banko F.Bahçe” derdim.

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SİYAHTAN BEYAZA

Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş’ta Ghezzal girdi, oyun siyahtan beyaza döndü. Akan oyunda tek pozisyona bile giremeyen Beşiktaş’ta tüm pozisyonlar Ghezzal’ın duran toplarından geldi.

* Beşiktaş derbide 70 dakika Fenerbahçe’nin gerisinde, son 20 dakika çok önündeydi.

* Ghezzal girdi, Beşiktaş’ın oyunu siyahtan beyaza döndü.

* Beşiktaş akan oyunda tek pozisyona bile giremedi.

* Bütün pozisyonlar Ghezzal’ın duran toplarından geldi.

* Weghorst’un direkten dönen topuna kimse üzülmesin, ofsayttı.

* Tayyip Talha, ilk derbisinde son derece sakin ve başarılı bir görüntü verdi.

* Salih Uçan, takımın geçiş oyunlarında vazgeçilmez adam olmaya başladı.

* Beşiktaş’ta sağ ön Ghezzal‘ın, sol ön N’Koudou’nundur. Bunu Valerien Ismael bile değiştiremez.

* Bir kesimin Valerien Ismael’e verdiği tepkiyi yanlış buluyorum. Hoca devam etmeli...

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