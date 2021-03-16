Şansal Büyüka: VAR resmen iflas etti

Süper Lig'de geride kalan 30 haftanın değerlendirmesini yapan ünlü futbol yorumcusu Şansal Büyüka, çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Milliyet'te yayınlanan açıklamalarında Büyüka, Fenerbahçe -Gençlerbirliği maçında Başkent ekibinin attığı 2. golde çizilen çizgiyi sert bir dille eleştirdi.

İşte Şansal Büyüka'nın o çok konuşulan açıklamaları:

Fenerbahçe, VAR’ın maksatlı olduğunu, görevli şirketin bazı çalışanlarının araştırılması gerektiğini, FETÖ izlerinin halen devam ettiğini ve bu konuda ellerinde bulgular olduğunu çok ısrarlı biçimde söylüyor.

Fatih Terim kaç haftadır, “ Galatasaray ‘a tuzak kuruluyor” diyor.

Trabzonspor, “Her takıma adalet” diye FIFA ve UEFA’ya başvurdu.

Sergen Yalçın, “VAR, Beşiktaş ‘ın penaltılarını görmezden geliyor” diye isyan etti.

Kayseri Başkanı Berna Gözbaşı, Denizli Hocası Hakan Kutlu hakemlerden dertlendi.

Yıllardır hakemlere güven yoktu, şimdi VAR resmen iflas etti.

İflas bir yana, VAR için yenilir yutulur olmayan iddialar, suçlamalar var.

Futbolun içinde kalmayacak, işi adli boyutlara taşıyacak kadar önemli iddialar...

Fatih Terim tuzakları, Fenerbahçe iddiaları açıklamalı...

İsim vererek, varsa kurum adı vererek... Ellerindeki bilgilerle, bulgularla, belgelerle...

Savcılar harekete geçmeli, polis harekete geçmeli...

TFF’nin de, çalışanları, iş ortaklarını kollamak yerine, varsa farkında olmadığı gerçekleri araştırması gerekiyordu. Bunu da yaptı.

Olay futbolun boyutlarını artık aşıyor.

Türk futbolu bu kadar şaibe altında kalamaz. Böyle yaşayamaz.

Kim ne biliyorsa hiç durmasın, hemen açıklasın.

Şimdi eylem zamanı...





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Hiçbir cinayet kusursuz değildir!

VAR operatörleri ofsayt çizgilerini doğru mu çekiyor, yanlış mı çekiyor, yoksa maksatlı mı çekiyor? Bu hep tartışılıyor. Ancak VAR operatörü, Fenerbahçe- Gençlerbirliği maçında fena yakalandı.VAR operatörleri ofsayt çizgilerini doğru mu çekiyor, yanlış mı çekiyor, yoksa maksatlı mı çekiyor? Bu hep tartışılıyor. Ancak VAR operatörü, Fenerbahçe- Gençlerbirliği maçında fena yakalandı. Gençlerbirliği‘nin “ofsayt” iddiası ile kıyamet kopartan ikinci golünde, olay tam saha zeminin koyu çimleri ile rakip kaleye daha yakın olan açık çimlerini birleştiren çizgi üzerinde oldu.Yani VAR çizgisine bile gerek yok. Koyu çim ile açık çimin birleştiği çizgiye baksanız, ofsaytı kabak gibi göreceksiniz. Bu pozisyonda ofsaytı bozduğu iddia edilen Szalai‘nin ayağı açık çimin bir karış içinde... Golü atan Ayite‘nin dizi ve baldırının tamamına yakını açık çimin içinde... Yani golü atan Ayite, ofsaytı bozduğu iddia edilen Szalai‘nin önünde...VAR operatörü koyu ve açık iki çimin birleştiği doğal çizgiyi atlayınca “suçüstü” yakalandı. Hiçbir cinayet kusursuz değildir misali...

Tek neden VAR değil

Fenerbahçe yöneticileri, VAR operatörlerinin çektiği ofsayt çizgilerine isyan ediyor ve çok ağır suçlamalarda, iddialarda bulunuyorlar. Bu iddiaların büyük bölümünde gerçekten çok haklılar. Ama Fenerbahçe‘nin kötü gidişinde tek neden bu değil, ilk neden de bu değil;

-Fenerbahçe kötü değil, çok kötü oynuyor.

- Takımda maça asılma, yenilgiye tepki koyma refleksi yok.

- Süper Lig‘in en ağır hücum eden, en fazla yan ve geri pas yapan takımı...

-Santrforları şu görüntüleri ile Fenerbahçe kadrosunun yedek oyuncusu bile olamaz.

- Hocası son derece yetersiz kalıyor ve sonucu etkileyecek büyük yanlışlar yapıyor.

-Bunları görün... Sizi sadece VAR hakemlerinin yakmadığını bilin...

-“Kötü oyun bizim sorunumuz” diyorsanız, hayır buna hakkınız yok.

-Hangi transfer yanlışı yapılmış olursa olsun, bu kadronun bu kadar kötü oynamaya hakkı yok.









İçeride-dışarıda

Fenerbahçe dışarıda sürekli kazanırken, içeride niye hep kaybediyor? Çok konuşulup tartışılıyor bu... Söyleyecek, yazacak çok şey var ama iki temel neden yazayım...

- Dışarıda kapandıkları için açık vermiyorlar.

-İçerde ağır oynadıkları için açık bulamıyorlar.

Altay ve Nordfeldt

Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçında, Fenerbahçe’nin halini en iyi kaleciler anlatıyor;

-Fenerbahçe kalecisi Altay fazla mesai yaptı.

- Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt tatil yaptı.

Üçünü toplasanız bir golcü çıkmıyor

Fenerbahçe‘de Gençlerbirliği karşısında santrfor olarak Thiam başladı. Olmadı, Thiam çıktı, Cisse girdi. Cisse oyundayken, Samatta girdi. Üç santrforu topladığınızda;

-Kaleye bir şut atamadılar.

- Bir hava topu alamadılar.

- Bir pozisyon bulamadılar.

Fenerbahçe‘nin üç santrforunu toplasanız, bir santrfor yapmıyorlar. Bu bilinirken, adeta bağırırken ara transferde bir golcü yerine, bütün yatırımı, dünya parayı orta sahaya yatırmak, Fenerbahçe‘nin şampiyonluk yolunda ipini çekti.

İşin şakası kalmadı

Başakşehir iyi oynamıyor ve kaybediyor. Alt sıradaki takımlardan bir maç daha fazla oynamasına rağmen, tehlike bölgesinin içinde...

Altındaki takımlar sürekli puan topluyor. Geçen yıl şampiyon olup tarih yazan Başakşehir, bu sezon küme düşüp yeni bir tarih yazabilir. İşin şakası kalmadı.

Atsan atılmaz satsan satılmaz

Galatasaray, bir yıllık daha sözleşmesi olan Falcao ile sezon sonunda yolları ayırmayı düşünüyordu. Çok yüksek maaş alan, buna rağmen sezonun büyük bölümünde yatan ve takıma yararı olmayan Falcao‘yu göndermek akıllı bir hareketti.

Ama bahar geldi, havalar düzeldi, Falcao kendine geldi. Son haftalarda efsane goller atmaya başladı. Falcao bu gollere devam ederse, ki edecek gibi görünüyor, Galatasaray Yönetimi o zaman ne yapacak?

Ortada “atsan atılmaz, satsan satılmaz” bir durum var. Falcao keşke maç başı ücreti kabul etse... Keşke atacağı her gol için yüklü bir bonus alsa...

Galatasaray Yönetimi, sezon sonuna kadar Falcao konusunda çeşitli alternatifler yaratıp bunları hazır tutmalı... Sezon sonuna kadar henüz iki ay var. Kesin durumu Falcao‘nun atacağı ya da atamayacağı goller tayin eder.