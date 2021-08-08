Usta yorumcu Şansal Büyüka, Süper Lig ve dört büyükler hakkında sezon öncesi Milliyet'te önemli değerlendirmelerde bulundu ve şampiyonluk favorisini de açıkladı.

İşte Şansal Büyüka'nın yorumları

Bu sene şampiyon adayım Trabzonspor... Galatasaray , formda bir Fatih Terim ile favori olur, formsuzsa plase... Her sezon zor, bu sezon Beşiktaş için daha zor... Fenerbahçe ’de futbol işlerinin iyi yönetildiğini düşünmüyorum

Terim’i Terim yapan özellikler geriye gitti

Fatih Hoca’nın üç yıl öncesi gibi, gömleği terden sırılsıklam olacaksa, hoca maç boyunca yerinde duramayacaksa, sahaya büyülü dokunuşlar yapacaksa, takım hızlı oynayıp her yerde basacaksa, konsantrasyonu yüzde yüz sahada olacaksa, ilgi alanında sadece takımı olacaksa, “Bu sezonun şampiyonluktaki favorisi Galatasaray” derim.

Ama kabul edelim ki; Fatih Terim’i, Fatih Terim yapan ve Avrupa Şampiyonluğu dahil, büyük başarılar kazandıran bu özellikleri son üç yılda çok hızla geriye gitti. Hoca, geride kalan son üç yılda bu özelliklerinden uzaklaştı. Neredeyse başarıyı tümüyle transferde aramaya başladı. Nitekim son 3 yılda gelen 40‘tan fazla oyuncuya rağmen, eski başarılar, eski etkili ve güzel oyun yinelenemedi.

Galatasaray, lig başlarken gene transfere ağırlık vererek iddiasını sürdürmek istiyor. Ama bu sezon bir fark var. Gençleştirme konusunda önemli ve radikal adımlar atılıyor. Bu, doğru karar...

Şampiyonluk yarışında Galatasaray takımından önce, Fatih Terim’in formunu önemsiyorum. Formsuz Fatih Terim’e rağmen geçen yıl şampiyonluk sadece iki golle kaçıyorsa, formda Fatih Terim ile Galatasaray bu yarışta favori olur. Formsuzsa plase...

Beşiktaş’ta uyum var mı? Kuşkuluyum

Beşiktaş geçen yıl haklı olarak şampiyonluğu yakalarken; ortaya koyduğu o etkili futbolu, o hızı, o büyük heyecanı bir daha yakalar mı? Çok emin değilim. Ayrıca başkan, yönetim ve Sergen Yalçın arasında yüzde yüz bir uyum var mı? Bundan da kuşkuluyum.

Beşiktaş transfer komitesi üyesi Erdal Torunoğulları’nı hiç tanımam ama önemserim. Transferin sıcak günlerinde, görevi bırakmasını anlamlı buldum ve açık konuşayım Beşiktaş adına pek de hayırlı olduğunu düşünmüyorum.

Beşiktaş’ın geçen yılın şampiyonluk mimarlarından Rosier’i elinde tutması, Ghezzal ile anlaşmak üzere olması, en büyük transferden çok daha değerli ve önemli...

Alex Teixeira’nın “geliyorum” mesajını okudum. Buna rağmen Aboubakar’ın yerinin dolacağını düşünmüyorum. Aboubakar hem kendi oynayan hem de takımı oynatan özelliklere sahipti. Çok hareketli oyunu ile çok boş alanlar yarattı. Larin’in patlama yapmasının ve 20 golün üstüne çıkışının tek nedeni Aboubakar’ın saha içi özellikleriydi.

Bu sezon her takım, daha birinci haftadan başlayarak “şampiyona karşı” oynadığını bilecek ve Beşiktaş’ı yenmek, şampiyonu mağlup etmek için ekstra bir güç harcayacak.

Her sezon zor, bu sezon Beşiktaş için daha zor... Şampiyonluk yarışındaki sürpriz adayım Beşiktaş...

Ekuban satılmasaydı ‘banko’ derdim

Ekuban satılmasaydı, “Bu sezon şampiyonluk yarışındaki banko favorim Trabzonspor” derdim. Ekuban satılınca bu öngörümden “banko” kelimesini çıkardım. Şampiyonluk yarışındaki favorim Trabzonspor...

Niye Trabzonspor? Bu ülkenin en iyi bir-iki hocasından birine sahip... Abdullah Hoca’nın takıma dokunuşu daha geçen yıl belli oldu. İşini iyi yapan bir başkana sahip... İyi bir kadroya çok önemli takviyeler yaptı. Bir takımda omurga son derece önemli... Yani kaleci, stoperler, orta saha ve santrfor... Bakmayın kaleci Uğurcan’ın Avrupa Şampiyonası’nı kötü geçirdiğine... Bu ligin en iyisi... İki iyi stoper Edgar Ie ile Vitor Hugo devam ediyor.

Zaten güçlü olan orta alana Hamsik gibi müthiş bir oyuncu geldi. İleride Gervinho, geçen sezon sonradan açılan Djaniny ve ilk sezondaki formunu bulacak Nwakaeme çok iş yapar.

Ayrıca Trabzonspor’un güçlü bir Ankara lobisi, siyasi desteği, sıkı bir yerel ve ulusal medyası, çok coşkulu taraftar desteği var.

Bu sene şampiyon adayım Trabzonspor...

Yeter ki her kaybı hakemlere bağlamasın, bir yanlışlık yapıp kendi ayağına sıkmasın.

Kararsızlık zarar veriyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un sanırım, bu üçüncü transfer sezonu... Başkanın bu üç transfer sezonunda elini çabuk tuttuğunu, Avrupa kupalarından elenmeden, lig başlamadan transferi bitirdiğine tanık olmadım.

Mali zorlukların, UEFA ve TFF kriterlerinin büyük sıkıntı yarattığını biliyorum. Ancak Ali Başkan’ın, makul sürenin dışına çıkan, “çok uzun kararsızlıklar” yaşadığı düşüncesindeyim.

Bu, Fenerbahçe’ye zarar veriyor. Ayrıca geç kaldıkça, alacağın futbolcunun kalitesi biraz daha düşüyor. Çünkü iyi mal kapanın elinde kalıyor.

Gördük ki, Fenerbahçe’nin kolay gol yeme alışkanlığı bu sezon daha hazırlık maçlarından başladı. Yeni alınan Caulker dahil stoperler çok ağır... Fenerbahçe geniş alanda yakalanınca rakibi asla yakalayamıyor. Çok kaliteli, çok çabuk bir stopere ihtiyaç var. Üçlü savunmada iki kenar adam “olmazsa olmaz” şart... Fenerbahçe’de bu iki kenar adamı yok.

Mesut Özil, İrfan Can, Pelkas, Zajc rakip savunmanın arkasına süper toplar atıyorlar, ama bu toplarla buluşacak, golü atacak santrfor halen Fenerbahçe’de yok. Aklımdayken söyleyeyim; Muriç, Fenerbahçe’ye ilaç olmaz. Orta saha Mesut, İrfan, Pelkas, Zajc, hep kreatif oyuncular... Birlikte oynama şansları yok. Kimi keseceksiniz, savunmayı bir Gustavo ile mi yapacaksınız, hepsi soru işareti...

Fenerbahçe’de futbol işlerinin iyi yönetildiğini düşünmüyorum. Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ancak sürpriz adayım...

Bazı futbol yazarlarına

Lütfen önce alın terini, emeği, güzel oyunu, hak edeni kollayın, sonra tuttuğunuz takımı...

Yıldız adayı: Kerem

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu günümüzün Türk futbolcularında olmayan çok farklı özelliklere sahip... Çok çabuk, çok hızlı, çok hareketli, çok kıvrak... Hücum alanının bir bölgesini değil, her bölgesini kullanıyor. Kalabalık ve dar alanlardan iyi çıkıyor. Pozisyona rahat giriyor, akıllı vuruyor.

Kerem, İstanbul’da dağılmazsa, yeni sezon için adının karşısına 15 gol, 10 asist yazıyorum. Umarım yanılmam...

Önce hocalarımız değişmeli

Süper Lig’de yeni sezon, en büyüğünden en küçüğüne kadar yerli hocaların sınavı olacak. Dünya futbolu çok değişti.

Çok hızlı, çok çabuk, çok hareketli oynuyorlar. Hep öne oynuyorlar...

Atletik takımlar... Bizim 10-15 pasla ıkına-sıkına gittiğimiz rakip kaleye 3-5 pasla gidiyorlar.

Oyun karakterleri var, ne oynadıkları, ne yapmak istedikleri belli...

Takımı değiştirmekle, oyun değişmiyor. Geçerli ve etkili bir oyun bulun.

Önce hocalarımız, sonra takımlarımız değişmek zorunda...

Yoksa, Avrupa hayal... Düşük seviyeli ligde kendimizi kandırmaya devam ederiz.

Turu geçemezlerse dükkânı kapasınlar!

Galatasaray “köy”, Trabzonspor “kasaba” takımı ile berabere kaldı. Buna rağmen enseyi karartmaya gerek yok. İkinci maçları kazanır ve turu geçerler. Geçemezlerse dükkânı kapatsınlar, bu işi bıraksınlar.

Fatih Hoca maçtan sonra, “Futbolda şanssızlığa inanmam” dedi. Süper haklı... Bir metreden gol kaçırmanın adı ne zaman şanssızlık oldu. Hep kendimizi kandırıyoruz ya, “beceriksizliğin” adını da “şanssızlığa” çevirdik.

Abdullah Avcı’nın Molde maçından sonra, “çok iyi oynadık”, maçın spikerinin de, “şiir gibi oynuyoruz şiir gibi” ifadelerini çok yadırgadım. Kimle oynuyoruz, bir de ona bakın...

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Eskimeyen şarkılar

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Rakibimiz bizden daha çok istedi (Sende isteseydin, tutan mı var?)

Çok basit goller yedik (Bu basit gol nasıl oluyor, bir anlatsanıza...)

Hakem bugün bizi resmen doğradı (Kendi hatalarınız ne olacak?)

Çok şanssızdık (Beceriksizliğin adı ne zaman şanssızlık oldu?)

Gizli düşmanlarla mücadele ediyoruz (Şu gizli düşmanları 50 yıldır öğrenemedik.)

Önümüzdeki maçlara bakacağız (Bakma, oyna...)