Şansal Büyüka Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi uyarıda bulundu

Süper Lig'de 12. hafta geride kaldı. Fenerbahçe Jorge Jesus yönetiminde liderliğini sürdürürken, Şenol Güneş ile yeni başlangıç yapan Beşiktaş da sahasında galibiyete ulaştı. Galatasaray ise deplasmanda hata yapmadı.

Milliyet'in duayen yazarı Şansal Büyüka, geride kalan Süper Lig'in 12. haftasını "Şansal Büyüka ile dobra dobra" köşesinde değerlendirdi. Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan ve futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Galatasaray-Beşiktaş maçı için de görüşlerini aktaran Büyüka, çarpıcı ifadeler kullandı.

Şansal Büyüka'nın yazısı şu şekilde;

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig sonuncusu Ümraniyespor ile bir üstündeki İstanbulspor’a 5’er gol attılar ya, sanki şampiyon oldular. Abartmayı ne kadar çok seviyoruz. Çok mu iyi oynadılar? Hayır... Sadece aradaki güç farkını kullandılar. Üstelik sadece attıkları gollere değil, bir de yediklerine bakalım. Üst seviye takımların yiyeceği goller miydi bunlar?

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Bir köşe eksik!

- Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi’nde liderliğini sürdürüyor.

- Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Eurolig’de 5’te 5 yaptı.

- Fenerbahçeli kadın voleybolcular, bileği bükülmez Vakıfbank’ı set vermeden yenip Şampiyonlar Kupası’nı kazandılar.

- “Fenerbahçe zevkten dört köşe” diyeceğim ama henüz bir köşe eksik...

Bu işte bir terslik var

Fenerbahçe ligde toplam 12 gol yedi.

Ümraniye’den 3 gol...

Karagümrük’ten 4 gol...

İstanbulspor’dan 2 gol...

Bu işte bir terslik yok mu?





Hangi ‘güneş’ hocam?

Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in imza töreni, bir protokolü yerine getirmeyi geçti, Güneş’in söyledikleriyle bir başka boyut kazandı. İşte Şenol Hoca’dan alıntılar...

- Güneş gelince yıldızlar görünmez (Futbolculara gönderme mi?)

- Güneş’in kıymetini bilin (Hangi güneşin Hocam).

- Başkan parayı sever (Başkan Çebi yanında oturuyor).

- CV’si iyi ama çok konuşuyor (Yanında oturan Ceyhun Kazancı’ya).

- Türkiye’nin en yetenekli futbolcusunu oynatmıyor (Arda için Jorge Jesus’a).

Hangi güneşin kıymetini bileceğiz Hocam? Dünyamızı ısıtan, aydınlatan güneşin mi, yoksa Şenol Güneş’in mi? Neyse ki, ikisinin de önemini biliyoruz.





Sezon başı kader maçı

Haftanın maçı ve gündemi hiç kuşkusuz Galatasaray-Beşiktaş maçı... İki takımın da puan olarak Fenerbahçe’nin gerisinde kalışı, Beşiktaş’ın Şenol Güneş ile yeni bir yolculuğa yelken açışı, maçın önemini ve değerini daha da arttırıyor. İki tarafın birbirlerine karşı üstünlükleri de var, eksik yanları da... Bakalım.

Beşiktaş daha atletik takım... Hızlı, çabuk, rakip kaleye kestirmeden gitmeye çalışıyor. Galatasaray’da kalite daha iyi ama tempo yavaş, hızlı hücum ciddi anlamda eksik...

Beşiktaş geri dörtlüsü, özellikle son iki maçta çok kötü oynadı. Galatasaray geri dörtlüsü, Beşiktaş’a oranla daha sağlam duruyor, daha fazla güven veriyor.

“1” numaralarda Galatasaray bir numara... Muslera rakibi olmayan, istikrarını koruyan, çoğu zaman Galatasaray’ı kurtaran bir kaleci... Beşiktaş kalede rahat değil... Bu hafta Ersin mi, Mert mi ikilemini yaşayabilir.

Golcülerde Galatasaraylı Icardi, Beşiktaş golcülerine oranla çok daha kariyerli... Ancak Icardi’nin henüz adı geldi, kendi Galatasaray’a gelmedi. Beşiktaş; Weghorst ve Cenk Tosun’la golcüler konusunda daha önde...

Beşiktaş yeni hocası Şenol Güneş ile ezberleri bozabilir. Okan Hoca’nın karşısına nasıl bir Beşiktaş çıkacağını henüz bilmeyişi kendisi ve takımı adına sıkıntı yaratabilir.

Lider Fenerbahçe; Galatasaray’ın 5, Beşiktaş’ın 4 puan ilerisinde... Ama Fenerbahçe’nin, Beşiktaş’tan henüz bir maçı eksik... Yani fark 7 puan olarak da düşünülebilir...

Galatasaray ile Beşiktaş’tan biri bu maçı kaybederse, henüz yolun başı sayılmasına rağmen telafisi zor bir darbe alır. Maç berabere biterse ikisi birden kaybeder, Fenerbahçe kazanır.

Henüz sezon başı sayılabilir. Buna rağmen kader maçı sayılabilecek bir derbi bizi bekliyor.





10 gol kurtardı diyoruz da...

Galatasaray’da çok güçlü bir kadro olmasına rağmen, henüz günümüzün geçerli futbol anlayışına sahip değil...