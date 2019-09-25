İşte Büyüka'nın yaptığı açıklamalar:

Beşiktaş Başkanlığı’ndan istifa eden Fikret Orman’ın yedi yıllık döneminde her gününü “günahlarla dolu” saysak bile bir “sevabı” bütün günahlarını siler süpürür. Beşiktaş tarihine anıt gibi dikilen stadı ne çabuk unuttuk? O stadı yapmak için, o günün şartlarında işe başlamak için paradan önce “mangal gibi yüreğe” ihtiyaç vardı. Fikret Orman bu cesareti gösterdi. Ahmet Nur Çebi ile kol kola girdi, “yokluktan” muhteşem bir stat yarattı. O günleri hatırlarım. Ayağında çizmeler, kafasında baret, bazen sabahın 06’sı, bazen gecenin yarısı bir işçi gibi, o statta nasıl çalıştığını, nelere katlandığını, hangi engelleri aştığını çok iyi bilirim.

Ama ne yaparsanız yapın, hangi kalıcı ve unutulmaz esere imza atarsanız atın, her şey sahada alınacak sonuca bağlı... Ülke olarak öyle bir futbol ortamı içindeyiz ki, bazen bir gol bin ayıbı örtüyor. Bazen bir kötü sonuç, yapılan her şeyi silip süpürüyor.

Unutulmasın, belki de Metin-Ali-Feyyaz’dan sonra kurulan en iyi kadronun mimarı Fikret Başkan’dı. İki şampiyonluk, unutulmaz futbol, Şampiyonlar Ligi’nde yenilgi almadan gruptan çıkış, Avrupa’nın birbirinden önemli yıldızlarının Beşiktaş forması giymesi hep Fikret Orman döneminde oldu. Elbette stat yapımı, pahalı kadrolar Beşiktaş’ın da belini büktü. Her kulübün yaşadığı sıkıntıyı Beşiktaş da yaşamaya başladı. Son yapılanmada bazı kulüpler % 100 yararlanırken, Beşiktaş yapılanma anlaşmasına rağmen ancak bu Başkan Fikret Orman’ın istifa kararı almasının Başakşehir maçındaki tepkilerle ilgisi yok. Başkan istifa kararını pazar günü aldı ve bunu başkan yardımcısı Serdar Adalı’nın annesinin cenazesinde yakın çevresine söyledi. Başkan kendisini yıpratmak için takımı ve Abdullah Hoca’yı hedef alanlara daha fazla fırsat vermemek için bu yolu seçti. Kim hangi eleştiriyi yaparsa yapsın, benim kendimce bir görüşüm var. 40 yılı aşkın meslek hayatımda futbol dünyasının içinde ne insanlar, ne başkanlar gördüm. Öyle başkanlar vardı ki ne insan, ne başkandılar. Bazıları insan oldu, başkan olamadı. Bazıları başkan oldu, insanlıktan nasibini alamadı. Gene söylüyorum, maksatsız, plansız, programsız eleştirilere saygılıyım. Ama kendi açımdan son noktayı koyayım; Fikret Orman’ı iyi insan, iyi başkan olarak hatırlayacağım. Ne demişler; at ölür meydan kalır, yiğit ölür nam kalır. (Skorer)