Şansal Büyüka: Bjelica: % 0, Erol Bulut: % 100...

Milliyet Yazarı Şansal Büyüka bugünkü yazısında Fenerbahçe'nin teknik direktörünün kim olacağıyla ilgili kısımlar kaleme aldı. Büyüka kendi iddiasına göre "Bjelica: % 0, Erol Bulut: % 100..." ifadelerini kullandı.

Yüzde 100 Erol Bulut

Erol Bulut, belki de aylardır Fenerbahçe’nin gündeminde... Erol Hoca buna rağmen her fırsatta “Fenerbahçe’den teklif almadığını” söylüyor. Ben de diyorum ki, “Erol Hoca’nın şimdiye kadar Fenerbahçe’den teklif almamış olması, bundan sonra almayacağı anlamına gelmez.”

Hatta bir adım ileri gidip, şunu ekleyeyim: Yarın ne olur bilemem ama bugün için bir tahmin yapayım. Nenad Bjelica: % 0, Erol Bulut: % 100...

Şansal Büyüka'nın yazısının tamamını Milliyet'ten okuyabilirsiniz...