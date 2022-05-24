Şansal Büyüka açıkladı! İşte TFF başkanı...

Nihat Özdemir'in istifası sonrası 16-17 Haziran tarihlerinde olağanüstü seçim kararı alan Türkiye Futbol Fderasyonu'nda (TFF) kimin koltuğa oturacağı merak konusu olurken sürpriz bir iddia geldi.

Vekaleten başkanlığı üstlenen Servet Yardımcı, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'un ismi başkan adaylığı için geçiyordu. Deneyimli gazeteci Şansal Büyüka ise sürpriz bir ismi gündeme getirdi.

Büyüka bugün Milliyet Gazetesi'nde yer alan yazısında Mehmet Büyükekşi'nin TFF başkanı seçileceğini ileri sürdü. Büyüka, "TFF’nin haziran ayında yapılacak genel kurulunda, Mehmet Büyükekşi çok büyük bir ihtimalle başkan seçilecek. Hayırlı bir seçim olacağını düşünmüyorum. Ama biz gene de 'Hayırlı olsun' diyelim." ifadelerini kullandı.









İşte Şansal Büyüka'nın yazısı:

TFF’nin haziran ayında yapılacak genel kurulunda, Mehmet Büyükekşi çok büyük bir ihtimalle başkan seçilecek. Hayırlı bir seçim olacağını düşünmüyorum. Ama biz gene de “Hayırlı olsun” diyelim.

Mehmet Büyükekşi, TİM’in ve daha sonra Gaziantep olan Gazişehir Kulübü’nün eski başkanı... Mevcut konjonktürün öne çıkardığı bir isim... “İyi insan” diyorlar. İnsan profili o kadar bozuldu ki, zaten “iyi” olması gereken insan için, artık “iyi” olmak, özellik olarak söylenmeye başlandı.

Yeni yasaya göre zaten Hukuk Kurulu, Disiplin Kurulu, Tahkim Kurulu hiç değişmeden görevine devam edecek.

"Türk futboluna hayır gelir mi? Hayır gelmez..."

Böyle bir TFF yapısından Türk futboluna hayır gelir mi? Hayır gelmez... Hatta daha kötü olur, daha iyi olmaz.

Ama bizim kulüplere müstahak... Gelene “ağam”, gidene “paşam” derseniz, özgür iradenizle bir başkan adayı bile belirleyemezseniz, daha çoookk sürünürsünüz.





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