Şanlıurfaspor tesislerinin elektrikleri kesildi

Şanlıurfaspor başkanı Emin Yetim, "Kulübün 219 bin lira elektrik borcu var primlerini alamayan futbolcular antrenmana çıkmadı, böyle giderse takım dağılabilir” dedi.

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) ekipleri sabah saatlerinde Şanlıurfaspor tesislerine gelerek 16 aydır ödemediği 219 bin lira borcundan dolayı elektrikleri kesti. 40 milyon lira borcu olan Şanlıurfaspor’un zor günler geçirdiğini ifade eden Kulüp Başkanı Emin Yetim, maddi sıkıntılar giderilmemesi durumunda Şanlıurfaspor takımının dağılacak belirterek şunları söyledi:

"Bugün DEDAŞ ekipleri tesisimize gelerek bizlerden habersiz ve tesisimizde kulüp müdürü, personeller oradayken hiç danışmayarak dışarıda bulunan ana hattan gelen tesisin elektriklerini kestiler. Zaten Şanlıurfaspor maddi olarak sıkıntı içerisindedir. Dün takımın alacaklarından dolayı peşinatlarını ve primlerini alamayan futbolcular antrenmana çıkmadılar. Futbolcular kendi açısından haklı çoğu futbolcularımızın peşinatlarını bile alamadıkları var. Yine bütün futbolcularımızın primleri içerde en azından futbolcularımız primleriyle destekleseydiler bu kadar sorunda olmazdı. Yaklaşık kulübümüzün 40 milyon borcu vardır. Bu borçlar eskiden gelen borçlardır. Eğer sorunlar çözülmese takım Bugsaş maçına çıkmayacaklar ve takım da dağılacak."