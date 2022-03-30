Şanlıurfaspor - Tarsus İdman Yurdu maç sonucu: 1-2

24’üncü dakikada Şanlıurfaspor’un kazandığı penaltı atışını kullanan Dilaver, topu ağlara gönderdi: 1-0.
49’uncu dakikada ceza alanında topla buluşan Alperen'in sert şutu filelerle buluştu: 1-1.
77’nci dakikada Gökhan'ın ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Yılmaz'ın vuruşu ağlara gitti: 1-2.
STAT: Şanlıurfa GAP
HAKEMLER: Alpaslan Şen, Akın Karabacak, İsmail Ertunç
ŞANLIURFASPOR: Tolgahan - Vedat (Dk. 65 Samed), Behlül, Erkan, Sinan (Dk. 76 Hüseyin), Burak (Dk. 46 Caner), Dilaver, Mustafa (Dk. 65 Ferhan), Fırat (Dk. 76 Şiyar), Muhammet, Feyyaz
TARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz - Azad (Dk. 90 Uğur), Niyazi (Dk. 65 Yılmaz), Artun (Dk. 85 Özgür Can), Hakan, Alperen (Dk. 85 Sinan), Gökhan, Eren (Dk. 90 Cengiz), Volkan, Sefa, Erman
GOLLER: Dk. 24 Dilaver (Şanlıurfaspor), Dk. 49 Alperen, Dk. 77 Yılmaz (Tarsus İdman Yurdu)
DHA