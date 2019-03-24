Şanlıurfaspor - Tarsus İdman Yurdu: 3-0

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 27’nci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Tarsus İdman Yurdu’nu 3-0 mağlup etti.

24 Mart 2019, Pazar 16:40
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Şanlıurfaspor - Tarsus İdman Yurdu: 3-0

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 27’nci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Tarsus İdman Yurdu’nu 3-0 mağlup etti.

18’inci dakikada Deniz’in sağ taraftan ceza alanına gönderdiği topa düzgün vuran Can, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

65’inci dakikada Benhur sol çaprazdan kaleye vurdu, kaleciden dönen topu Can filelerle buluşturdu: 2-0.

90’ıncı dakikada Benhur’un sert şutunu kaleci son anda çıkardı, İbrahim ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 3-0.

STAT: 11 Nisan

HAKEMLER: Alper Oran, Hidayet Zeybek, Arif Dilmeç

ŞANLIURFASPOR: Ömer - Samet Akaydın, Aykut, Harun, Oğuzhan, Can, Halil İbrahim Tuna (Dk. 63 Benhur), Ömer (Dk. 78 Sercan), Deniz, Emre, Fevzi (Dk. 59 Halil Köçer)

TARSUS İDMAN YURDU: Barış - Gökhan, Samet Eker (Dk. 61 Abdullah), Nurullah, Yılmaz (Dk. 70 Tolga), Emir, Mert (Dk. 52 Abdurrahman), İbrahim, Eren, Muhammed, Sefa

GOLLER: Dk. 18 - Dk. 65 Can, Dk. 90 (KK) İbrahim (Şanlıurfaspor)

SARI KART: Harun, Ömer, Emre, Oğuzhan (Şanlıurfaspor) - Eren (Tarsus İdman Yurdu)

Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA (DHA)

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