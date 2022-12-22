Şanlıurfaspor maçında ıslıklanan Dele Alli için şok yorum: Cehennem...

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Beşiktaş sahasında TFF 2. Lig Beyaz grup takımlarından Şanlıurfaspor'u konuk etti.





Mücadeleye konuk ekip hızlı başladı. Dokuzuncu dakikada Kemal Rüzgar'ın golüyle 1-0 öne geçen Güneydoğu Anadolu temsilcisi, 15. dakikada yine Kemal Rüzgar'ın golüyle skoru 2-0'a taşıdı.

29. DAKİKADA İKİ DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 29. dakikada Atiba Hutchinson ve Dele Alli'yi oyundan çıkardı. Tayyip Talha Sanuç ve Gedson Fernandes oyuna girdi. İlk yarı Şanlıurfaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA BEŞİKTAŞ FIRTINASI ESTİ

Mücadelenin 67. dakikasında Cenk Tosun'un golüyle farkı bire indiren siyah-beyazlılar, bu golden üç dakika sonra yine Cenk'in golüyle skora denge getirdi.

Bu golden de üç dakika sonra bu kez N'Koudou sahneye çıktı. Kamerunlu yıldızın attığı golle Beşiktaş, 2-0 geriden gelerek 3-2 öne geçti.





Mücadelede son sözü ise 85. dakikada Weghorst kaydetti. Beşiktaş, Şanlıurfaspor'u 4-2 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

DELE ALLI ELEŞTİRİLDİ

Beşiktaş'ın sezon başında Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli, mücadeleye ilk 11'de başladı. İkinci golden önce orta sahada topu kaptıran İngiliz oyuncu bir de gole sebep oldu.

Tribünlerden tepki çeken Alli, morali bozuk bir şekilde saha kenarına geldi.

İSPANYA'DA GÜNDEM OLDU

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşmanın 29. dakikasında Dele Alli'yi kötü performansı nedeniyle oyundan aldı. ingiliz yıldız saha kenarında gelirken tribünlerden ıslık sesleri yükseldi.

İspanyol Marca, bu durumu, "Dele Alli'nin 'cehenneme düşmesi': Üçüncü Lig takımına karşı ıslıklandı ve 30. dakikada değiştirildi' sözleriyle manşete taşıdı.





"BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA"

Haberde, Dele Alli, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda İngiltere Milli Takımı'nın yıldız isimlerinden biri olması beklenen oyuncu olarak nitelendirilirken, Şanlıurfaspor karşısındaki performansın bardağı taşıran son damla olduğu ifade edildi.

Haber, "26 yaşında ama Dele Alli'nin 'cehenneme düşüşü' durdurulamaz görünüyor" şeklinde tamamlandı.

Dele Alli'nin 2018 - 2019 arası dönemlerde değerinin 100 milyon Euro olduğu tahmin ediliyordu.