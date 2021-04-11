MENÜ

Şanlıurfaspor - Çorumspor maç sonucu: 1-0

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup 31’inci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Çorumspor’u 1-0 yendi.

11 Nisan 2021, Pazar 17:50 Son Güncelleme:
- A +
Şanlıurfaspor - Çorumspor maç sonucu: 1-0

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup 31’inci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Çorumspor’u 1-0 yendi.

30'uncu dakikada Galip’in pasıyla bulaşan Can, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0

STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu

HAKEMLER: Batuhan Gültek, Selman Timur, Harun Reşit Göngür

ŞANLIURFASPOR: Hakan –Süleyman (Dk. 77 Mehmet Taşçı), Galip, Gökdeniz (Dk. 77 Fevzi), Mustafa Çakır, Yunus (Dk. 65 Göksu), Can, Cihan, Hüseyin Cihan (Dk. 65 Muhammed Ali), Onur, Muhammet Raşit

ÇORUMSPOR: Hasan – Mehmet Seyfettin (Dk. 88 Eren),Umut, Ömer (Dk. 59 Salih), Muhammed Fettahoğlu, Abdullah, Tarık Mayhoş, Murat, Hüseyin Bak, (Dk. 46 Oktay), Sinan

SARI KARTLAR: Hüseyin Cihan, Onur, Hakan, Göksu, Mehmet Taşçı, (Şanlıurfaspor) Mehmet Seyfettin, Umut, (Çorumspor)

GOL: Dk.30 Cihan (Şanlıurfaspor)

DHA

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...