Şanlıurfaspor-Çorum FK maç sonucu: 0-0

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup’un ilk haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Çorum FK ile 0-0 berabere kaldı.
STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu
HAKEMLER: Ali Yılmaz, Ferhat Çalar, Nezihi Aytar
ŞANLIURFASPOR: Aydın - İbrahim, Abdulsamet, Semih, Barış, Cumali, Erkam (Dk. 62 Dilaver), Behlül (Dk. 46 Bünyamin), Mustafa (Dk. 69 Şahin), Mert, Kemal (Dk. 83 Mustafa)
ÇORUM FK: Bayram- Atakan Cangöz (Dk. 27 Ali), Mehmet Akyüz, Suat (Dk. 64 Sinan), Mehmet Tascı, Murat (Dk. 82 Yusuf), Serkan, Burak, Erkan, Berkay (Dk.82 Emre), Atakan Akkaynak (Dk. 64 Salih)
SARI KARTLAR: Mustafa, Abdulsamet (Şanlıurfaspor) - Atakan Akkaynak, Atakan Cangöz, Erkan, (Çorum FK)