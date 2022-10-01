Şanlıurfaspor-Bayburt Özel İdare Spor maç sonucu: 3-0

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup’un 7’inci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Bayburt Özel İdare Spor’u 3-0 yendi.
64’inci dakikada Cumali’nin pasında kale önünde topu alan Kemal, topu sert bir vuruşla topu filelere buluşturdu: 1-0.
69'uncu dakikada Behlül’ün pasında kale önünde topla buluşan İbrahim meşin yuvarlağı güzel bir kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 2-0.
89’uncu dakikada Seyit’in pasında kale önünde topu alan Behlül, meşin yuvarlağı sert bir vuruşla topu filelere buluşturdu: 3-0.
Karşılaşma 3-0 sona erdi.
STAT: Şanlıurfa GAP
HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu, Vedat Demir, Anıl Küçükkaraca
ŞANLIURFASPOR: Aydın – İbrahim, Feyyaz, Cumali, Kemal Rüzgar (Dk. 84 Mehmet Alp), Bünyamin (Dk. 89 Semih), Şahin (Dk. 63 Mustaa Ethem), Seyit, Mert (Dk. 48 Behlül), Mustafa Durak (Dk. 63 Enes Olgun), Barış Gök
BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR: Kemal - Ali Kemal, Hüseyin (Dk. 67 Cumhur), Ramazan, Ali Ateş, Furkan (Dk. 78 Tuncay), Talha (Dk. 67 Kubilay), Emin Kaan, Ramazan Efecan, Yüksel (Dk.50 Batın), Mahmut
GOLLER: Dk. 64 Kemal Dk. 69 İbrahim, Dk. 89 Behlül (Şanlıurfaspor)
SARI KARTLAR: Mustafa Durak (Şanlıurfaspor), Ali Ateş (Bayburt Özel İdare Spor)