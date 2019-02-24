Şanlıurfaspor - Bak Spor Kulübü: 2-3

TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup'un 23’üncü haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Bak Spor Kulübü’ne 3-2 mağlup oldu.

24 Şubat 2019, Pazar 16:18
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Şanlıurfaspor - Bak Spor Kulübü: 2-3

TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup'un 23’üncü haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Bak Spor Kulübü’ne 3-2 mağlup oldu. 

45’inci dakikada Kaleci Ömer’den dönen top Ahmet, kafayla filelere gönderdi:0-1.

47’nci dakikada Soner’in taç atışında Oğuzhan, ters bir vuruşla topu kendi kalesine gönderdi: 0-2.

48’inci dakikada Oğuzhan’ın kornerden ceza alanına gönderdiği topa iyi yükselen Emre'nin kafa vuruşu ağlara gitti: 1-2.

57’nci dakikada Fevzi’nin ortasına yükselerek kafa vuran Can, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-2.

75’inci dakikada Eyüp’ün sağ kanattan ortasıyla buluşan Suat'ın vuruşunda top ağlara gitti: 2-3.

STAT: 11 Nisan

HAKEMLER: Yalçın Taşkın Furat, Ali Uğurtan Demirtaş, Sefa Özcan

ŞANLIURFASPOR: Ömer- Samet, Aykut, Oğuzhan, Can, Halil İbrahim Tuna (Dk.78 Benhur), Ömer, Emre, Halil Köçer (Dk.78 Sercan), Onur, Fevzi (Dk.85 Feridun)

BAK SPOR KULÜBÜ: Ercüment- Bora, Yavuz (Dk.82 Beytullah), Suat, Kerem, Muammer, Soner, Süleyman, Abdullah (Dk.46 Turgut), Ahmet (Dk.72 Kudbettin), Eyüp

GOLLER: Dk.48 Emre, Dk.57 Can (Şanlıurfaspor) - Dk.45 Ahmet, Dk.47 Oğuzhan (Kendi Kalesine), Dk.75 Suat (Bak Spor Kulübü)

SARI KARTLAR: Emre, Onur (Şanlıurfaspor)

Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA (DHA)

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