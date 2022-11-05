Şanlıurfaspor-Arnavutköy Belediye maç sonucu: 1-1

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup’un 13’üncü haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor ile 1-1 berabere kaldı.

22'inci dakikada Bünyamin’in pasında kale önünde topla buluşan Kemal Rüzgar topa sert vuruşuyla filelere gönderdi: 1-0.

51’inci dakikada Mert’in pasında kale önünde topu alan Furkan Yaman, topa güzel kafa vuruşla topu filelere buluşturdu: 1-1.

STAT: Şanlıurfa GAP

HAKEMLER: Gürcan Hasova, Mustafa Tosun, Levent Yurt

ŞANLIURFASPOR: Aydın - Cumali, Kemal Rüzgar, Bünyamin (Dk. 64 Mustafa Ethem), Şahin (Dk. 77 Enes Olgun), Abdulsamet, Mehmet Yiğit, Semih, Mehmet Alp (Dk. 77 İbrahim Sürgülü), Mert Çapar (Dk. 55 Behlül), Barış

ARNAVUTKÖY BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR: Fatih - Kamil, Mert Caymaz, Tolga (Dk. 71 Kerem), Volkan (Dk. 46 Furkan Işıkdemir), Furkan Yaman, Melik (Dk. 46 Mustafa Acun), Ömer, Mustafa Fettahoğlu (Dk. 78 Yusuf), Ferhat, Osman

GOLLER: Dk. 22 Kemal Rüzgar, (Şanlıurfaspor) Dk. 51 Furkan Yaman - (Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor)

SARI KARTLAR: Kemal Rüzgar, Barış, Mehmet Yiğit, (Şanlıurfaspor) - Mert Caymaz, (Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor)