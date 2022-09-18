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Şanlıurfaspor-Ankaraspor maç sonucu: 0-0

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup’un 5’inci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Ankaraspor’u 0-0 berabere kaldı.

18 Eylül 2022, Pazar 21:15 Son Güncelleme:
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Şanlıurfaspor-Ankaraspor maç sonucu: 0-0

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup’un 5’inci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Ankaraspor’u 0-0 berabere kaldı.

STAT: Şanlıurfa GAP

HAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Kadir Beyaz, Servet Bozkurt

ŞANLIURFASPOR: Aydın - İbrahim, Cumali, Kemal (Dk. 49 Mustafa Ethem), Behlül (Dk. 46 Erkam), Şahin (Dk. 46 Alpay), Abdulsamet (Dk. 71 Feyyaz), Semih, Mert, Mustafa Durak, Barış

ANKARASPOR: Burak - Gökhan (Dk. 46 Fatih Uzunkaya), Sedat, İlhami, Berk (Dk. 64 Recep), Alaettin, Furkan, Recep, Mehmet Burak (Dk. 87 Engin ), Barış, Bahattin (Dk. 81 Yusuf Buğra)

SARI KARTLAR: Mustafa, Abdulsamet (Şanlıurfaspor) - Berk (Ankaraspor)

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