Şanlıurfaspor - Ankara Demirspor maç sonucu: 0-1

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup 20'nci hafta maçında, Şanlıurfaspor sahasında konuk ettiği Ankara Demirspor'a 1-0 mağlup oldu. Konuk ekipte 51'inci dakikada Turan'ın pasıyla kale önünde bulaşan İlker, topu filelere yollayarak takımına 3 puanı kazandırdı.
STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu
HAKEMLER: Hamit Basık, Musa Murat Emre, Bekir Özçelik
ŞANLIURFASPOR: Fatih - Göksu (Dk.66 İsmail), Süleyman, Galip (Dk.46 Sefa), Gökdeniz, Tarık (Dk.46 Recep), Mustafa Çakır, Can, Cihan, Enes, Fevzi (Dk.61 Mustafa Şen)
ANKARA DEMİRSPOR: Bahadır - Kamil, Hasan (Dk.77 Harun), Mustafa Kayabaşı, Serdar, Hakan, Ahmet, Rahmi, Turan (Dk.90 Ayberk), Kerem, İlker (Dk.70 Ahmet Sivri)
SARI KARTLAR: Can, Göksu, Mustafa Çakır, Fevzi (Şanlıurfaspor) - Kerem, Hasan (Ankara Demirspor)
GOL: Dk. 51 İlker (Ankara Demirspor)