Şanlıurfaspor - Amed Sportif Faaliyetler maç sonucu: 0-5

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 22'inci hafta maçında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler’e 5-0 mağlup oldu.

09 Şubat 2020, Pazar 19:40 Son Güncelleme:
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Şanlıurfaspor - Amed Sportif Faaliyetler maç sonucu: 0-5

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 22'inci hafta maçında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler’e 5-0 mağlup oldu.

4'üncü dakikada Hasan’ın cezaalanında yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Üstün’ün kullandığı penaltı atışı filelerle buluştu: 0-1

35'inci dakikada Onur’un pasında kale önünde topla buluşan Üstün, güzel bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-2

48’inci dakikada Murat’ın pasında topla buluşan Üstün, sert bir vuruşla mesin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-3

56'ncı dakikada Murat cezaalanında yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Onur’un kullandığı penaltı atışı filelerle buluştu: 0-4

76'ncı dakikada cezaalanında yaşanan karambolde, hakem penaltı noktasını gösterdi. Üstün’ün kullandığı penaltı atışı filelerle buluştu: 0-5


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