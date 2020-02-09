Şanlıurfaspor - Amed Sportif Faaliyetler maç sonucu: 0-5

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 22'inci hafta maçında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler’e 5-0 mağlup oldu.
4'üncü dakikada Hasan’ın cezaalanında yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Üstün’ün kullandığı penaltı atışı filelerle buluştu: 0-1
35'inci dakikada Onur’un pasında kale önünde topla buluşan Üstün, güzel bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-2
48’inci dakikada Murat’ın pasında topla buluşan Üstün, sert bir vuruşla mesin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-3
56'ncı dakikada Murat cezaalanında yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Onur’un kullandığı penaltı atışı filelerle buluştu: 0-4
76'ncı dakikada cezaalanında yaşanan karambolde, hakem penaltı noktasını gösterdi. Üstün’ün kullandığı penaltı atışı filelerle buluştu: 0-5