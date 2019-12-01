Şanlıurfaspor - 1922 Konyaspor maç sonucu: 1-6

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Şanlıurfaspor, ligin 15'inci haftasında sahasında konuk ettiği 1922 Konyaspor'a 6-1 mağlup oldu.

23'üncü dakikada ceza sahasında topla buluşan Mehmet Fatih Bayat'ın vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.

34'üncü dakikada ani gelişen atakta ceza alanında topla buluşan Adem Eren Kabak'ın vuruşu filelere gitti: 1-1.

38'inci dakikada Cenap'ın pasıyla ceza alanında buluşan Seddar Karaman'ın plase vuruşu ağlara gitti: 2-1.

44'üncü dakikada Güray'ın pasıyla hareketlenen Celal Hanalp, rakiplerini geçerek plase vuruşla topu filelere gönderdi: 3-1.

59'uncu dakikada ceza alanına ortalanan topla buluşan Güray Gazioğlu'nun şutu ağlarla buluştu: 4-1.

73'üncü dakikada ceza alanı dışında topla buluşarak ilerleyen Seddar Karaman, kaleciyi geçerek topu ağlara gönderdi: 5-1.

77'nci dakikada Ekrem'in uzun pasında topla buluşan Burak Saban'ın vuruşu ağlara gitti: 6-1.