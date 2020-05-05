Avrupa devlerini peşinden koşturan Brescia'nın genç yıldızı Sandro Tonali hakkında menajerinden transfer açıklaması geldi. Aralık 2019'dan bu yana 19 yaşındaki orta sahanın menajerliğini yapmakta olan Beppe Bozzo, İtalyan basınına yaptığı açıklamada; Brescia Başkanı Massimo Cellino'nun sözlerine değinerek, "Başkan Cellino ile konuşmadım ancak transferde son sözü Sandro'ya vermek istediğini memnuniyetle okudum." dedi.

Tonali'nin adının PSG, Manchester City, Barcelona, Inter ve Juventus gibi Avrupa devleriyle anılmasına da değinen menajer Bozzo, "Sandro için kuşkusuz önemli olasılıklar var. Onun yaşında çok azı bu fırsata sahip oluyor." diye konuştu.

Genç yıldızın İtalya'da kalması gerektiğini vurgulayan Bozzo, "Sandro'nun İtalya'da kalması daha iyi. Kendini hemen üst seviyede bir kulüpte kanıtlayabilir ve Serie A'nın onu kaybetmesi yazık olur.” ifadesini kullandı.

Tonali'nin Brescia'daki performansı

Bu sezon Brescia formasıyla 23 lig maçına çıkan Sandro Tonali, 1 gol 5 asistlik bir performans sergiledi.

19 yaşındaki oyuncunun Brescia'da 30 Haziran 2021'e kadar geçerli olan sözleşmesinde 1 yıllık uzatma opsiyonu bulunuyor. (Ajansspor)



