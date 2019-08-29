Ahmet DAĞLI/SANDIKLI, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Sokak Basketbolu Turnuvası yapıldı.

Sandıklı Belediyesi, SANJİM Spor Kulübü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Belediye Meydanı'nda 'Ekrana değil akrana koş' adlı Sokak Basketbol Turnuvası düzenlendi. 6- 12 yaş aralığında çocuk ve 15 yaş üstü yetişkin olmak üzere iki kategoride düzenlenen, 70 sporcunun katıldığı turnuvada 3'erli gruplar halinde 17 takım mücadele etti. 3 gün sürecek turnuvada dereceye giren takımlar ödüllendirilecek.

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